Представители 80 государств почтили память погибших от атомной бомбы в Хиросиме

72 года назад жизни от ядерной бомбардировки Хиросимы погибло от 70 до 100 тыс. человек. Удар США произошел 08:15:01 по местному времени 6 августа 1945 года.

В это время, только в 2017 году, в Парке Мира собрались люди, чтобы почтить память погибших. Здесь мэр города Кадзуми Мацуи потребовал от всех стран мира полного отказа от ядерного оружия, которое, по его словам, ставит под угрозу весь мир. Он рассказал собравшимся подробности трагедии, в последствии которой город был полностью стерт с лица земли.

По данным администрации Хиросимы, за минувший год список жертв бомбардировки увеличился до 308 тысяч человек. В него вносят имена людей, чья смерть до настоящего времени не была подтверждена, а также умершие хибакуся (яп. "человек, пострадавший от бомбардировки") - те, кто пережил непосредственно бомбардировку, но пострадал от ее последствий и подвергся радиационному облучению.