Преимущества кастрации и стерилизации домашних животных.

МИФ_1. В результате стерилизации сука или кошка становится более агрессивной, так как в организме прекращается выработка женских гормонов

Это совершенно не так. Между агрессией и женскими половыми гормонами нет никакой связи.

Миф о стерилизации и агрессии коренится в теории о том, что уменьшение уровня эстрогена автоматически означает увеличение уровня тестостерона, поскольку эстроген получается из тестостерона. Ветеринарные специалисты доказали, что у стерилизованных сук и кошек уровень тестостерона отнюдь не выше, чем у их нестерилизованных соплеменниц.