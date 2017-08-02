Пресс-секретарь Мособлсуда рассказала подробности ЧП с перестрелкой с бандитами

По словам Осиповой, сотрудники полиции и Росгвардии присутствовали на заседании по делу обвиняемого в бандитизме и убийствах бывшего главы администрации города Миасс (Челябинская область) Виктора Ардабьевского.

"Силовики, которые находились на третьем этаже, обеспечивали безопасность на процессе в отношении Ардабьевского и еще восьми предполагаемых членов его банды. К этому моменту слушания по делу как раз закончились", — сказала пресс-секретарь Мособлсуда.

По словам Осиповой, дело "банды GTA" рассматривалось этажом выше. Когда слушания завершились и в процессе объявили перерыв до 8 августа, двое конвоиров, в том числе одна женщина, поместили пятерых подсудимых в лифт на четвертом этаже, чтобы отвезти их в конвойное помещение, которое находится в подвале здания.

В лифте подсудимые совершили нападение на конвойных — двоих сотрудников полиции, завладели их табельным оружием, взяли в заложники и вывели в зал судебного заседания на третьем этаже, где как раз завершились слушания по делу Ардабьевского.

"Сотрудники полиции и Росгвардии, находившиеся в данном зале судебного заседания, преградили преступникам путь. Пытаясь вырваться, преступники открыли стрельбу на поражение. В результате перестрелки был ранен сотрудник Росгвардии, ответным огнем были ликвидированы три нападавших, а двое были ранены и обезврежены", — добавила Осипова, пишет Lenta.ru.

Справка

Дело бывшего главы Миасса рассматривает суд присяжных. Его фигурантам вменяется несколько десятков эпизодов по целому ряду статей УК РФ: статье 105 ("Убийство"), статье 209 ("Бандитизм"), статье 222 "Незаконный оборот оружия" и другим.

По версии следствия, Ардабьевский связан с бандой "турбазовские", которая была создана в конце 1990-х годов, после того как был убит прежний лидер криминального мира Миасса Олег Георгиц. Сергей Чащин, состоявший в банде Георгица, сумел сохранить налаженные им связи с одной из крупнейших в России "курганской" ОПГ. "Турбазовские" занимались в основном заказными убийствами (в том числе за пределами Миасса). Чащина и его ближайшего подручного Ралифа Фаизова задержали в 2012 году, после того как лидеры "курганской" ОПГ получили длительные сроки лишения свободы.