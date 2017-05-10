Пресс-секретарь "Роснефти" оказался совладельцем двух технологических компаний

Компания "Оптименга-777" является резидентом фонда "Сколково" и занимается аэродинамическим проектированием крыльев для самолетов, компания "Агро-Марин-СП" занимается проектированием судов, работающих на сниженном природном газе.

Компанию "Оптименга-777" основали в 2012 году выпускник мехмата Томского госуниверситета Сергей Пейгин и его израильский партнер Борис Эпштейн. В 2013 году Леонтьев начал владеть 10% предприятия. В 2014 году компания выиграла полуторамиллионный тендер Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) на выполнение работ по оптимизации аэродинамических поверхностей самолетов. Алгоритмы были проверены на самолетах, которые производят компании Объединенной авиастроительной корпорации.

Сам Михаил Леонтьев заявил "Медузе", что "пытался помогать ребятам" из компании "Оптименга", но так как "инноваторов никто никогда не любит", то "это все слезы и стоны, никакое слово "бизнес" не применимо к этой истории".

Второй компанией "Агро-Марин-СПГ", кроме Леонтьева, владеет британская компания Valser Oil, которая, в свою очередь, принадлежит двум офшорам. В числе лиц, оказывающих влияние на деятельность компании, есть Владимир Сураев, который в 2000-х годах возглавлял отдел рыбопромыслового флота, портов и судоремонта в Росрыболовстве. Он является давним знакомым Леонтьева. В начале 2000-х годов они делали около десяти программ о проблемах рыболовства.

В конце 2016 года компания выиграла тендеры на разработку проектов двух кораблей для Крыловского государственного научного центра. Контракт фирма исполнила за две недели.

Михаил Леонтьев заявил, что "никогда в жизни даже одной копейки от этих не получил" и "если кто-то записал его в учредители из каких-то целей — бог им судья", пишет znak.com.

Справка

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев известен своим стилем комментариев новостей о компании. Например, на вопрос издания Republic о том, в какой валюте компания ведет расчеты в Венесуэле, Леонтьев ответил: "Не ваше собачье дело". На вопрос корреспондента "Дождя" при подготовке материала о том, что глава "Роснефти" Игорь Сечин передвигается на автомобиле со спецсигналом, хотя не относится к категории лиц, для которых это предусмотрено, Леонтьев ответил: "Пройдите, пожалуйста, в задницу (оригинальное слово изменено, прим.ред.). Примите уверения в нашем неизменном почтении".