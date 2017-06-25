"Президент всея Руси". Арестованный губернатор Марий Эл обратился к Путину в стихах

Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, арестованный по подозрению в получении взятки, обратился в стихах к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает телеканал "Дождь".
Маркелов передал письмо членам Общественной наблюдательной комиссии. По информации правозащитников, экс-губернатор написал текст еще 27 мая, однако следователи цензурировали письмо около месяца.
"Дождь" опубликовал полный текст стихотворного прошения о помиловании:
"Вы, Маркелов, взяли взятку".
Кто вам это рассказал?
Отвечаю по порядку:
Взятку, взятку я не брал.
У моих друзей купили
Агрохолдинг. Много лет
Им потом руководили
Это сделка, — мой ответ.
Заплатили все налоги
Через свой расчетный счет.
Вы поверьте! Видят боги,
Все же я не идиот.
Если взятка для чего же
Огороды городить,
Господи, помилуй боже,
Как же мне их убедить?
Ночь прошла перед распятьем,
И последовал арест.
Вот и новое занятье,
Испытанье — новый крест
Семь шагов вдоль стенки прямо
И направо только три.
Дворик — каменная яма,
И охрана у двери.
Из угрюмых укоулков
Не узнаешь новостей.
Час — тюремная прогулка,
Только в камере страшней.
Конвоир гремит ключами,
И защелкнули засов.
И бессонными ночами
Не увидишь вещих снов.
Мы грешили несомненно
С объективной стороны,
Но признаться откровенно
Я страдаю без вины.
Без вины и доказательств
Заговор моих врагов,
При стеченье обстоятельств
Все понятно и без слов.
Я врагов не осуждаю,
Я их смог давно простить.
И скорее предлагаю:
Мир навеки заключить.
Вот друзьям не дозвониться,
И не стоит полагать,
Трудно им сейчас решиться
Арестанту помогать.
Я, бросая все на свете,
Был готов для вас служить,
А сегодня моим детям
Не на что, простите, жить.
Для наивного поэта
В этот миг, как никогда,
Нужна помощь и защита.
Где вы "Дамы", господа!
Мое горе не измерить,
И, по правде говоря,
Продолжаю все же верить
В справедливого царя.
Верить в бога и молиться,
И прощения просить.
Я надеюсь сохраниться
И детей своих растить.
Мне один лишь путь остался
"Еже си на небеси",
Чтобы в доле разобрался
Президент всея Руси.
Миловать — прерогатива
Праведных государей.
Их божественная нива —
За грехи прощать людей.
***
Леонида Маркелова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Маркелов получил через посредника от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.
Во время обыска у бывшего главы Марий Эл были изъяты подлинник прижизненного издания стихов Пушкина с его автографом, а также картины и скульптуры великих итальянцев эпохи Возрождения. Стоимость коллекции Леонида Маркелова может достигать сотни миллионов евро.
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