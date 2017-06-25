"Президент всея Руси". Арестованный губернатор Марий Эл обратился к Путину в стихах

Маркелов передал письмо членам Общественной наблюдательной комиссии. По информации правозащитников, экс-губернатор написал текст еще 27 мая, однако следователи цензурировали письмо около месяца.

"Дождь" опубликовал полный текст стихотворного прошения о помиловании:

"Вы, Маркелов, взяли взятку".

Кто вам это рассказал?

Отвечаю по порядку:

Взятку, взятку я не брал.

У моих друзей купили

Агрохолдинг. Много лет

Им потом руководили

Это сделка, — мой ответ.

Заплатили все налоги

Через свой расчетный счет.

Вы поверьте! Видят боги,

Все же я не идиот.

Если взятка для чего же

Огороды городить,

Господи, помилуй боже,

Как же мне их убедить?

Ночь прошла перед распятьем,

И последовал арест.

Вот и новое занятье,

Испытанье — новый крест

Семь шагов вдоль стенки прямо

И направо только три.

Дворик — каменная яма,

И охрана у двери.

Из угрюмых укоулков

Не узнаешь новостей.

Час — тюремная прогулка,

Только в камере страшней.

Конвоир гремит ключами,

И защелкнули засов.

И бессонными ночами

Не увидишь вещих снов.

Мы грешили несомненно

С объективной стороны,

Но признаться откровенно

Я страдаю без вины.

Без вины и доказательств

Заговор моих врагов,

При стеченье обстоятельств

Все понятно и без слов.

Я врагов не осуждаю,

Я их смог давно простить.

И скорее предлагаю:

Мир навеки заключить.

Вот друзьям не дозвониться,

И не стоит полагать,

Трудно им сейчас решиться

Арестанту помогать.

Я, бросая все на свете,

Был готов для вас служить,

А сегодня моим детям

Не на что, простите, жить.

Для наивного поэта

В этот миг, как никогда,

Нужна помощь и защита.

Где вы "Дамы", господа!

Мое горе не измерить,

И, по правде говоря,

Продолжаю все же верить

В справедливого царя.

Верить в бога и молиться,

И прощения просить.

Я надеюсь сохраниться

И детей своих растить.

Мне один лишь путь остался

"Еже си на небеси",

Чтобы в доле разобрался

Президент всея Руси.

Миловать — прерогатива

Праведных государей.

Их божественная нива —

За грехи прощать людей.

***

Леонида Маркелова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Маркелов получил через посредника от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Во время обыска у бывшего главы Марий Эл были изъяты подлинник прижизненного издания стихов Пушкина с его автографом, а также картины и скульптуры великих итальянцев эпохи Возрождения. Стоимость коллекции Леонида Маркелова может достигать сотни миллионов евро.