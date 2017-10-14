Президент Чехии отказался извиняться перед Украиной за Крым

Президент Чехии Милош Земан отказался извиняться за свое предложение о выплате Москвой Киеву компенсации за вхождение Крыма в состав России.
"Никаких извинений быть не может, и тем более — в официальной форме. Это просто мое личное мнение, которое я высказал публично. Украина могла потребовать от меня оправданий своих слов, если бы это была позиция Чехии, но я никогда ни у кого не прошу прощения за мои личные взгляды", — сказал чешский президент.
Свое скандальное заявление Земан сделал во вторник 10 октября, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблее Совета Европы, пишет Газета.ру.
чешский лидер заявил, что воссоединение Крыма с Россией — это свершившийся факт. Он предложил оставить полуостров России в обмен на компенсацию украинской стороне за потерянную территорию. По мнению Земана, вопрос можно решить либо путем финансовых выплат, либо за счет российских поставок нефти и газа.
Он отметил, что спор по поводу принадлежности Крыма необходимо урегулировать во избежание войны.
Правительство Чехии отреагировало на это замечанием, что "слова Земана о присоединении России к Крыму узаконили агрессию", а также пояснением, что точка зрения чешского президента находится в категорическом противоречии с внешней политикой правительства страны. Посольство США в Праге в своем твиттере опубликовало надпись: "Крым — это Украина".
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