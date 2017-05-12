Президент российской академии образования предложила учить школьников церковнославянскому языку

По словам Вербицкой, изначально идея исходит от представителя президента в Центральном федеральном округе Александра Беглова. Она назвала предложение "очень интересным". "У нас совершенно другие дети — умные, разумные, с компьютером. Они смогут это освоить, и это было бы прекрасно, потому что церковнославянский язык — это совершенно особый язык", — добавила она, пишет "Росбалт".

Факт

Церковнославянский язык сейчас является богослужебным языком Русской православной церкви. До революции его изучали в школах.