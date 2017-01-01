Президент США: "Мы в действительности не знаем, что происходит на Украине"

Трамп отвечал на вопрос ведущего, не был ли он оскорблен, когда в течение суток после его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным "пророссийские силы возобновили боевые действия" на Украине.

"Мы не знаем в действительности, что там происходит", — заявил Трамп. В ответ на реплику ведущего о "пророссийских силах" Трамп заметил, что неясно, "контролируются ли ополченцы в Донбассе Россией, или они неподконтрольны", пишет "Росбалт".

Путин и Трамп провели телефонный разговор 28 января. Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе беседы "были затронуты основные аспекты кризиса на Украине", однако не сообщалось, какие именно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что детально происходящее в Донбассе не обсуждалось, однако в ходе переговоров "акцентировалась необходимость" скорейшего урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Столкновения между ополченцами самопровозглашенной ДНР и украинскими военными начались 29 января в районе города Авдеевка.