Президент Туркменистана верхом на коне проскакал по безлюдному Ашхабаду

В свой инспекционный рейд по столице страны глава государства отправился верхом на коне. Но это не единственное, что смутило пользователей интернета.

На видео запечатлен президент, который едет на коне на фоне современных районов Ашхабада. Он одет в спортивный костюм, а в руках у него нечто вроде трости, при помощи которой он или подгоняет своего скакуна, или отдает распоряжения своим подчиненным. Их в кадре всего двое, оба в обычных деловых костюмах, пешком и что-то постоянно записывают в блокноты, согласно кивая в ответ на указания главы государства. Других людей на видео нет: на некоторых кадрах Бердымухамедов едет по совершенно безлюдному городу.

Контрольный объезд строительных объектов Гурбангулы Бердымухамедов совершил еще 21 октября, и о том, как это происходило, стало известно благодаря сайту "Хроника Туркменистана". Обычно сайт, который позиционирует себя как рассказывающий новости, о которых не сообщат официальные СМИ, действительно старается представить альтернативную информацию о жизни в этой весьма закрытой среднеазиатской республике. Но на этот раз, похоже, ничего альтернативного представлять не пришлось: этот ролик, передающий все своеобразие управленческого стиля, принятого на постсоветском Востоке, вполне мог быть показан и на государственном телевидении, для которого, по всей видимости, и был создан.

Единственное, что позволили себе авторы, — это сменить музыкальную подложку, поместив на кадры видеохроники оригинальный саундтрек из некогда популярного в позднем СССР бразильского сериала "Рабыня Изаура". Попав в сети, видеоролик вызвал ожидаемую реакцию у сетевой публики. При этом многие пользователи в России заметили, что подобные гротесковые сцены вполне себе возможны и в самой РФ — разве что распоряжения под запись будут отданы не верхом на коне.