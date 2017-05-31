Президент Украины обвинил Путина в похищении княжны Анны Ярославны

Об этом президент Украины заявил в своем обращении в связи с ратификацией Нидерландами соглашения об ассоциации Украины с ЕС. По словам Порошенко, Кремль использовал все ресурсы, чтобы "остановить курс Украины на воссоединение с нашей европейской семьей". "Именно воссоединение, потому что исторически мы были ее частью", — подчеркнул он.

"Просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции; младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, — одна из которых до сих пор правит в Испании", — сказал российский президент на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, говоря об исторических связях двух стран.

После этого заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив обратился к французам в Facebook со словами о том, что Путин пытался ввести их в заблуждение. Он написал, что Анна Ярославна была родом из Киева, а не из Москвы, которой в то время еще не существовало.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в твиттере, что будет считать Александра Пушкина украинцем, пишет polit.ru.