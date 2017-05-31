Президент Украины обвинил Путина в похищении княжны Анны Ярославны

Украинский президент Петр Порошенко назвал Ярослава Мудрого "древнеукраинским князем" и заявил, что Владимир Путин пытался "похитить в российскую историю" княжну Анну Ярославну, сообщает телеканал 112 Украина.
Об этом президент Украины заявил в своем обращении в связи с ратификацией Нидерландами соглашения об ассоциации Украины с ЕС. По словам Порошенко, Кремль использовал все ресурсы, чтобы "остановить курс Украины на воссоединение с нашей европейской семьей". "Именно воссоединение, потому что исторически мы были ее частью", — подчеркнул он.
"Просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции; младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, — одна из которых до сих пор правит в Испании", — сказал российский президент на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, говоря об исторических связях двух стран.
После этого заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив обратился к французам в Facebook со словами о том, что Путин пытался ввести их в заблуждение. Он написал, что Анна Ярославна была родом из Киева, а не из Москвы, которой в то время еще не существовало.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в твиттере, что будет считать Александра Пушкина украинцем, пишет polit.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.