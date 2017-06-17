Президент Украины отменил "закон Савченко"

Петр Порошенко одобрил решение Верховной рады об отмене закона о сроках содержания в СИЗО — так называемого "закона Савченко". Об этом сообщает пресс-служба президента.
Напомним, 18 мая Рада приняла новый закон, который отменяет так называемый "закон Савченко". Он вернул в Уголовный кодекс Украины ранее действующую норму о том, что предварительное заключение в СИЗО засчитывается судом в срок наказания один день за день. "Закон Савченко" предполагал зачисление срока, проведенного в СИЗО, в счет отбывания наказания в пропорции один день за два.
С конца 2015 года эта часть статьи УК была изложена в редакции Надежды Савченко, согласно которой, один день в следственном изоляторе приравнивался к двум дням в тюрьме, независимо от статьи, по которой обвиняется подозреваемый, сообщает ТАСС.
В украинском обществе эта поправка вызывала резкую критику. Министр юстиции Павел Петренко заявлял, что на Украине резко возросла преступность. Он привел данные по состоянию на октябрь 2016 года, согласно которым по "закону Савченко" в целом подлежат освобождению 35 тысяч человек и уже освобождено 8,5 тысячи. По данным главы минюста, "за несколько месяцев 906 лиц совершили повторно тяжкие и особо тяжкие преступления.
Поправки вступают в силу со дня, следующего за днем их опубликования.
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