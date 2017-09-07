Президент Южной Кореи сравнил "дух Путина" с тигром

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время выступления на Восточном экономическом форуме рассказал о своем сходстве с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что дух президента России похож на амурского тигра, пишет РБК.
Он сказал, что слово "Ин" из его имени означает "тигр". Поэтому лидеры стран похожи друг с другом по смелости и храбрости, которые соответствуют этому виду животного.
Мун Чжэ Ин отметил, что если главы двух стран будут совместно работать над развитием Дальневосточного региона, то у них всё получится. Он выразил надежду на дальнейшую поддержку Москвы в вопросе санкционного давления на КНДР, пишет газета "Ведомости".
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