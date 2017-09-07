Президент Южной Кореи сравнил "дух Путина" с тигром

Он сказал, что слово "Ин" из его имени означает "тигр". Поэтому лидеры стран похожи друг с другом по смелости и храбрости, которые соответствуют этому виду животного.

Мун Чжэ Ин отметил, что если главы двух стран будут совместно работать над развитием Дальневосточного региона, то у них всё получится. Он выразил надежду на дальнейшую поддержку Москвы в вопросе санкционного давления на КНДР, пишет газета "Ведомости".