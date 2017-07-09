Президенту США не удалось спасти фуражку морского пехотинца

Президент США Дональд Трамп стал свидетелем того, как у морского пехотинца слетела с головы фуражка. Несмотря на сильный ветер, Трамп тут же побежал за ней, поднял и вернул солдату. Но головной убор снова улетел, рассказывают Известия.
Инцидент произошел 9 июля на военной базе Эндрюс в штате Мэриленд, когда Трамп подходил к борту вертолета корпуса морской пехоты США.
Когда ветер унес фуражку военнослужащего, тот, согласно регламенту, оставался неподвижным и держал руки по швам. Президент сам надел ее военному на голову. После того, как и вторая попытка поймать головной убор не увенчалась успехом, Трамп просто похлопал пехотинца по плечу и поднялся в вертолет.
Уже известно, что большинство американцев одобрили попытку президента помочь простому гражданину.
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