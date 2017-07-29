При пожаре в турецком отеле пострадали трое россиян

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Сегодня, 20:01.
Туризм

Около 100 российских туристов эвакуированы из отеля Eldar Resort в Турции во время пожара. Три россиянина пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма.

Отдых в Турции.
Отдых в Турции. Фото: Екатерина Анисимова.

По данным ведомства, трое россиян надышались дымом. Им оказали помощь, госпитализация не потребовалась.

Пожар произошел утром в субботу, 29 июля, в отеле города Кемер. 

Крупный пожар в отеле турецкого курортного города Кемер произошел утром в субботу. Всего из отеля эвакуировали более 400 отдыхающих.

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