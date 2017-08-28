При взрыве гидроцикла в Черногории пострадал российский турист

Российский гражданин серьезно пострадал при взрыве гидроцикла в Черногории, сообщает РИА "Новости".
Небольшие ранения получил местный житель.
Предварительно установлено, что россиянин и гражданин Черногории пытались отремонтировать водный мотоцикл в месте впадения реки Суторина в Адриатическое море. Произошло короткое замыкание, которое привело к взрыву.
Россиянин получил перелом с третьего по восьмое ребер грудной клетки и перелом правой бедренной кости. Состояние его было стабильным, и после оказания первой помощи он перевезен в клинический центр Подгорицы для дальнейшего лечения.
Местному жителю наложили швы на рассеченный подбородок и отпустили из больницы домой, пишет "Росбалт".
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