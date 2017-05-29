Прибыль "Барнаултрансмаша" увеличилась на 39%, но дивиденды акционерам платить не будут

Совет директоров акционерного общества "Барнаултрансмаш" (входит в состав "Группы ГАЗ") оценивает итоги развития предприятия в 2016 году как в целом успешные, указано в официальном отчете компании. Предприятие получило прибыль 170 млн рублей, что на 39 % больше чем в 2015-м. При этом в отчете не указано, это прибыль до налогообложения или чистая прибыль.

По итогам работы за 2016 год "Барнаултрансмаш" произвел продукцию на 1,9 млрд рублей (без НДС), что на 28 % больше, чем в 2015-м (1,49 млрд рублей). Выручка от реализации составила 1 979 млн руб, то есть на 24 % больше, чем годом раньше. 50,7 % продаж совершены на внутреннем рынке, а 49,3 % в странах СНГ и дальнего зарубежья.

Затраты на рубль товарной продукции в 2016 году снизились на 8% и составили 80,5 копеек, в 2015 году затраты составляли 87,1 копеек.

Дебиторская задолженность "Барнаултрансмаша" в 2016 году увеличилась на 20% - до 1 млрд рублей, в 2015 году - 885 млн рублей. Кредиторская же снизилась на 2% до 1, 384 млрд рублей (в 2015 году — 1, 4 млрд рублей).

В 2016 год предприятие получило прибыль в размере 170 млн. руб., что на 39% больше чем в 2015 году. Инвестиционная программа на 2017 год - 18, 65 млн рублей.

25 мая на общем годовом собрании акционеры "Барнаултрансмаша" большинством голосов (99,75%) приняли решение направить 9 млн рублей из чистой прибыли на формирование резервного фонда, а оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении акционерного общества.

Отчет "Барнаултрансмаша" также содержит информацию о планах на 2017 год. Ожидаемая прибыль составляет 210 млн рублей. В 2017 году предприятие продолжит работать над снижением себестоимости продукции и эксплуатационных затрат на обслуживание излишних на текущий момент площадей и мощностей.

Ранее мы сообщали, что с 2013 года объемы производства на "Барнаултрансмаше" увеличиваются на 5–7% ежегодно. Гособоронзаказ составляет в объеме производства 98%, в его составе, в свою очередь, 20–25% - доля, производимая для Рособоронэкспорта.

Справка

АО "Барнаултрансмаш" - специализированное предприятие по разработке и производству дизельных двигателей семейства Д6 и Д12 (6-ти и 12-цилиндрового исполнения), а также семейства двигателей типа УТД (УТД-20, УТД-29 и их модификации), дизель-генераторных установок, мощностью от 100 до 315 кВт. "Барнаултрансмаш" является собственником 60,7% акций "Барнаульского кузнечно-прессового завода". Генеральный директор — Виктор Силивакин.

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