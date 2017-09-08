7 причин отправиться осенью в Горный Алтай

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Сегодня, 18:01.
Туризм

Поездка в Горный Алтай - вот, что нужно, чтобы отдохнуть от городской суеты и восстановить силы после рабочей недели.

Горы.
Горы. Фото: СС0.

6-8 октября 2017 года (3дня /2ночи) проводится экскурсия "Путешествие в горную страну".

Вас ждут:

  1. Семинский и Чике-Таманский перевалы,
  2. наскальные рисунки Калбак-Таш,
  3. "Голубые озера",
  4. водопад "Девичьи слезы",
  5. Северо-Чуйчкий хребет,
  6. "Каменные бабы",
  7. Марсовые поля.

От 4 900 руб. (доставка, проживание в благоустроенных номерах, питание) + входы 200 руб.

Туристическое агентство "Сириус Тур"

Адрес: ул. Попова, 139, офис 2.
Телефон: (3852) 229-088, 8-923-714-1157

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