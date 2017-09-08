7 причин отправиться осенью в Горный Алтай

Поездка в Горный Алтай - вот, что нужно, чтобы отдохнуть от городской суеты и восстановить силы после рабочей недели.
6-8 октября 2017 года (3дня /2ночи) проводится экскурсия "Путешествие в горную страну".
Вас ждут:
- Семинский и Чике-Таманский перевалы,
- наскальные рисунки Калбак-Таш,
- "Голубые озера",
- водопад "Девичьи слезы",
- Северо-Чуйчкий хребет,
- "Каменные бабы",
- Марсовые поля.
От 4 900 руб. (доставка, проживание в благоустроенных номерах, питание) + входы 200 руб.
Туристическое агентство "Сириус Тур"
Адрес: ул. Попова, 139, офис 2.
Телефон: (3852) 229-088, 8-923-714-1157
Информация действительна на момент публикации
На правах рекламы
Смотрите также
- Сюжет: Новости компаний