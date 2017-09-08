7 причин отправиться осенью в Горный Алтай

Поездка в Горный Алтай - вот, что нужно, чтобы отдохнуть от городской суеты и восстановить силы после рабочей недели.

6-8 октября 2017 года (3дня /2ночи) проводится экскурсия "Путешествие в горную страну". Вас ждут: Семинский и Чике-Таманский перевалы, наскальные рисунки Калбак-Таш, "Голубые озера", водопад "Девичьи слезы", Северо-Чуйчкий хребет, "Каменные бабы", Марсовые поля. От 4 900 руб. (доставка, проживание в благоустроенных номерах, питание) + входы 200 руб. Туристическое агентство "Сириус Тур" Адрес: ул. Попова, 139, офис 2.

Телефон: (3852) 229-088, 8-923-714-1157 Информация действительна на момент публикации