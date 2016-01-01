16 причин, почему следует купить путевку у туроператора "Шестой континент". Фото: архив компании "Шестой континент". Нам 6 лет! Фото: архив компании "Шестой континент". Менеджер по туризму, Пачкалова София. Фото: архив компании "Шестой континент". Коллектив. Фото: архив компании "Шестой континент". Бухгалтер, Гаврилова Наталья. Фото: архив компании "Шестой континент". Офис. Фото: архив компании "Шестой континент". Директор, Суворова Олеся Владимировна. Фото: архив компании "Шестой континент". Встречаем Новый год. Фото: архив компании "Шестой континент". Детский уголок в офисе. Фото: архив компании "Шестой континент". Менеджер по туризму, Дьяченко Олеся. Фото: архив компании "Шестой континент". Ведущий менеджер по туризму, Чекерлеева Валерия. Фото: архив компании "Шестой континент". Руководитель отдела продаж, Янчукова Татьяна. Фото: архив компании "Шестой континент". Консультация клиентов. Фото: архив компании "Шестой континент". Наши награды. Фото: архив компании "Шестой континент". Ведущий менеджер по туризму, Степко Жанна. Фото: архив компании "Шестой континент". Наши сотрудники. Фото: архив компании "Шестой континент". Менеджер по формированию туристического продукта, Кравчук Даниил. Фото: архив компании "Шестой континент". Офис. Фото: архив компании "Шестой континент".

Для создания более эффективной работы с клиентами компания "Шестой континент" изменила дизайн сайта, обновила фотографии санаториев и гостиниц как в зимнем, так и в летнем варианте, а также добавила удобные опции. Одно из преимуществ туроператора – индивидуальный подход к клиенту. Для каждого клиента подбирают санаторий с учетом потребностей и медицинских показаний. На сайте существует специальный фильтр, который позволяет выбрать санаторий с необходимым профилем лечения. Компания организует собственную доставку до санатория. Трансфер работает из 4 городов Алтайского края. Доехать до места размещения можно на комфортабельных автомобилях Hyundai Starex и Toyota Camry. В следующем году клиентам будет доступна опция выбора места в салоне при групповом трансфере. В 2016 году компания начала работать с новыми курортами Белокурихи – санаториями "Кедровый" и "Горница Сандуны Алтай". С каждым годом туроператор "Шестой континент" увеличивает список мест отдыха, предлагая клиентам только самые лучшие варианты и услуги. В этом году компания открыла новое направление отдыха и лечения – Кавказские Минеральные Воды, достоинства которых сотрудники компании опробовали на себе. В феврале стартует новый проект отдыха на Алтае. Туроператор постепенно расширяет географию клиентов – это не только жители России, но и туристы из Австралии, США, Израиля и Казахстана. Таким образом, "Шестой континент" зарекомендовал себя не только внутри страны, но и на международном уровне. С недавнего времени турфирма запустила проект "Белокуриха для бизнеса. Все включено", который рассчитан для отдыха статусных персон. Клиентами новой программы уже стали более 5 компаний из разных городов края. Руководители "Шестого Континента" планируют добавить новые сервисные услуги для бизнес-клиентов. Клиенты могут также приобрести подарочные сертификаты родным и близким для любого случая – свадьбы, юбилея, дня рождения. В 2016 году компания внедрила удобную форму подписки. У клиентов появилась возможность получать уведомления об акциях и скидках. Это позволяет подобрать отдых по привлекательной цене. Кроме того, фирма "Шестой континент" любит делать подарки без причины, чтобы только порадовать своих клиентов. Свой день рождения компания празднует вместе с клиентами. Вот уже шесть лет сотрудники "Шестого континента" принимают поздравления от туристов и в ответ дарят им подарки. Платить за путевки стало проще с помощью платежной карты. Сделать это можно в головном офисе туроператора или после приезда в санаторий. Также сохранились способы оплаты через Почту России (без комиссии), по безналичному и наличному расчетам в головном офисе. В 2017 году появится возможность оплаты через ВТБ-онлайн и Сбербанк-онлайн. Компания предлагает клиентам удобные средства для общения. На сайте есть онлайн-чат JivoSite (ЖивоСайт), где можно заказать обратный звонок, а не тратить деньги на телефоне. В 2016 году компания получила поддержку от администрации города Белокуриха. Кроме того, туроператор "Шестой континент" занял 3 место в конкурсе "Лидеры туриндустрии Алтайского края" в номинации "Лучшая туристическая компания в сфере внутреннего и выездного туризма". Компания работает без выходных, с 9.00 до 19.00 по адресу: г. Барнаул, ул. Юрина, 194-а, оф. 408, 407. Тел. (8-385-2) 22-95-67, 22-95-62.

В 2017 году компания планирует улучшить свой сервис, поэтому причин обратиться в "Шестой континент" станет еще больше.

ООО "Шестой континент"

Телефон: 8-800-775-51-91 (звонок бесплатный)

Е-mail: zakaz@6continent.ru

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