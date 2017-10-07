5 причин посетить матчи Суперкубка Алтайского края по летнему мини-футболу

8 октября в краевой столице соберутся сильнейшие мини-футбольные команды региона. Бийский "Пикет", рубцовский "Стоун", а также коллективы из Барнаула "Автоцентр KAMAZ" и "Алтайэнергосбыт" поборются за Суперкубок Алтайского края по летнему мини-футболу. Сам по себе этот турнир уникальный. Только здесь команды из разных городов, которые редко пересекаются на одной площадке, могут это сделать.
Трижды "камазисты" становились первыми. Смогут ли они это сделать в нынешнем году, большой вопрос — иногородние команды не собираются просто так сдаваться. Есть еще одна интрига, которая может разрешиться в ближайшее воскресение: победители двух барнаульских лиг возможно, наконец, выяснят, кто из них сильнее. Этот вопрос любители мини-футбола обсуждали все лето. Что еще интересного преподнесет нам Суперкубок, читайте в нашем разборе.
Суперкубок Алтайского края по летнему мини-футбола проводится уже в пятый раз. Организаторами его традиционно выступают региональное управление спорта и молодежной политики, "Алтайская краевая ассоциация мини-футбола" и "Алтайская краевая федерация футбола" при поддержке спонсоров. Главная идея турнира - дать возможность командам из разных городов, в которых проводятся летние первенства, помериться силами. Ездить в Барнаул каждую неделю, чтобы играть в местном чемпионате, далеко не у всех иногородних команд есть возможность. Суперкубок ее предоставляет. В этом году он будет проходить в течение одного дня, 8 октября. Местом проведения станет спорткомплекс "Коммунальщик" (ул. Малахова, 134а). С 12.00 начнутся полуфиналы, победители которых и поборются за главный приз.
Еще неделю назад спроси у любого любителя мини-футбола, кто главный претендент на победу в Суперкубке, ответ, скорее всего, был бы "Автоцентр KAMAZ". Коллектив считается одним из сильнейших в регионе, трижды он брал этот трофей, а нынешним летом выиграл первую лигу Чемпионата Алтайского края по летнему мини-футболу. А вот в Кубке края совершенно неожиданно KAMAZ оступился, сначала ведя в счете 4:1, а затем за пять минут пропустив три гола, и проиграв по пенальти. И это при условии, что в команду вновь вернулись игроки барнаульского "Динамо", ушедшие на зимние каникулы. У коллектива "автомобилистов" в ближайшие выходные будет возможность реабилитироваться в глазах своих болельщиков.
Аналогичные задачи стоят и перед "Алтайэнергосбытом". Как и KAMAZ, энергетики выиграли свою лигу в регулярном чемпионате этим летом, но в Кубке не смогли пройти полуфинал, расстроив и самих себя, и своих многочисленных поклонников. Суперкубок для "Сбыта" станет вторым шансом. Плюс у команды будет возможность опробовать в бою перспективную молодежь, которая уже этой зимой вольется в ее состав. Так, руководство клуба возлагает надежды на 17-летнего Евгения Кузнецова, выступающего ныне за "Динамо-2000". По итогам финальных игр Кубка России среди команд этого возраста в СФО этим летом парень был признан лучшим нападающим.
У бийского "Пикета" и рубцовского "Стоуна" главная задача - показать себя и наглядно продемонстрировать, что их уровень ничуть не ниже барнаульских команд. По оценке организаторов, иногородние коллективы, выступай они в местном первенстве, точно могли бы бороться за места в пятерке сильнейших.
У Чемпионат Алтайского края по летнему мини-футболу в этом году была одна особенность: команды, выступавшие в сильнейшей его лиги в предыдущие года, на этот раз решили разделиться. Одни ушли играть на открытую площадку стадиона Алексея Смертина, другие - остались в зале. В итоге появилась премьер и первая лиги, между собой не связанные. Все лето мини-футбольное сообщество спорило, какой из дивизионов сильнее. Многие ожидали, что их победители - "Автоцентр KAMAZ" и "Алтайэнергосбыт" выяснят это в финале Кубка. Но одна оплошность и фавориты чемпионата оказались за его бортом. Теперь этот трофей разыграют другие команды. Интрига сезона может разрешиться на Суперкубке и думаю, здесь будет на что посмотреть.
Мини-футбол на Алтае - всегда красочное зрелище. И болельщики это ценят. Турниры, проводимые под эгидом АКАМФ, самые массовые на Алтае. Только в Чемпионате края, проходящем с октября по апрель, участвуют 119 команд и больше 2 тысяч футболистов. А сколько на игры приходит зрителей! В спорткомплексе "Коммунальщик", принимающем сильнейшие команды, порой яблоку негде упасть. Оценить прелесть этого вида спорта можно будет на предстоящем розыгрыше Суперкубка.
Суперкубок по летнему мини-футболу на Алтае проходит уже в пятый раз. Первые годы местом его проведения был стадион Алексея Смертина. В осенние дни играть здесь не всегда было комфортно из-за дождя, а иногда и снега. Вот уже второй год команды принимает комфортный зал "Коммунальщик". Здесь тепло, светло и просторно. Для зрителей предусмотрена отдельная трибуна. Вход на все мини-футбольные турниры, в том числе и предстоящий Суперкубок, абсолютно бесплатный.
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