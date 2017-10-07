5 причин посетить матчи Суперкубка Алтайского края по летнему мини-футболу

Причина №2. Равные команды

Еще неделю назад спроси у любого любителя мини-футбола, кто главный претендент на победу в Суперкубке, ответ, скорее всего, был бы "Автоцентр KAMAZ". Коллектив считается одним из сильнейших в регионе, трижды он брал этот трофей, а нынешним летом выиграл первую лигу Чемпионата Алтайского края по летнему мини-футболу. А вот в Кубке края совершенно неожиданно KAMAZ оступился, сначала ведя в счете 4:1, а затем за пять минут пропустив три гола, и проиграв по пенальти. И это при условии, что в команду вновь вернулись игроки барнаульского "Динамо", ушедшие на зимние каникулы. У коллектива "автомобилистов" в ближайшие выходные будет возможность реабилитироваться в глазах своих болельщиков.

Аналогичные задачи стоят и перед "Алтайэнергосбытом". Как и KAMAZ, энергетики выиграли свою лигу в регулярном чемпионате этим летом, но в Кубке не смогли пройти полуфинал, расстроив и самих себя, и своих многочисленных поклонников. Суперкубок для "Сбыта" станет вторым шансом. Плюс у команды будет возможность опробовать в бою перспективную молодежь, которая уже этой зимой вольется в ее состав. Так, руководство клуба возлагает надежды на 17-летнего Евгения Кузнецова, выступающего ныне за "Динамо-2000". По итогам финальных игр Кубка России среди команд этого возраста в СФО этим летом парень был признан лучшим нападающим.

У бийского "Пикета" и рубцовского "Стоуна" главная задача - показать себя и наглядно продемонстрировать, что их уровень ничуть не ниже барнаульских команд. По оценке организаторов, иногородние коллективы, выступай они в местном первенстве, точно могли бы бороться за места в пятерке сильнейших.