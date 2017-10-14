5 причин прийти на международный турнир «Кубок Евразии» по киокушин каратэ в Барнауле

Причина №2. Именитые участники

В 2016 году на "Кубке Евразии" был установлен рекорд массовости – в нем приняло участие более 800 бойцов. В этом году, рассказывают организаторы, их будет еще больше. Заявки на участие подали спортсмены из 28 городов, при чем не только российских. Только из Республики Казахстан ожидается более 350 спортсменов. Приедут также бойцы из Ирана и впервые из Японии. Турнир посетят член Высшего Совета International karate organization Kyokushinkaikan Union Ёшиказу Кои (Япония, Тояма, 7-й дан) и руководители национальных организаций по киокушин каратэ России, Казахстана и Ирана.

В этом году турнир будет проходить в пяти возрастных и семи весовых категориях. Самыми зрелищными, конечно, будут финалы тяжеловесов. Посмотреть на это можно будет 15 октября ближе к 15:00.

В течение всего дня на татами будут выходить и девушки. Они выделены в отдельную категорию соревнующихся. Каратэ притягивает к себе женщин не меньше, чем мужчин. Девушки успешно участвуют в соревнованиях и показательных выступлениях. Каратистки очень женственные. И смотреть на них одно удовольствие.