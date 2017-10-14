5 причин прийти на международный турнир «Кубок Евразии» по киокушин каратэ в Барнауле

14-15 октября в Барнауле в спортивном манеже "Темп" (1-й Балтийский проезд, 9) пройдет международный турнир "Кубок Евразии" по киокушин каратэ. В этом году турнир как никогда представительный: для участия в нем в краевую столицу съехались спортсмены из Японии, Казахстана и Ирана. Обширная делегация и у России. Всего в "Кубке Евразии" встретятся более 900 спортсменов. Само по себе киокушинкай каратэ - очень зрелищный вид спорта, так как поединки проводятся в полном контакте без защитного снаряжения. Причем на татами бескомпромиссную борьбу ведут не только мужчины, но и хрупкие девушки. Чем еще удивит зрителей эта разновидность каратэ и "Кубок Евразии", читайте в нашем разборе.
Международные соревнования по каратэ киокушин начали проводить на Алтае еще в 2002 году. Тогда местом проведения был Рубцовск, а сам турнир носил имя "Сибирь-Азия", так как основными гостями были представители Казахстана. В 2014 году многое изменилось. Во-первых, турнир переехал в Барнаул, во-вторых, сменил название, став "Кубком Евразии". Произошло это в связи с ростом количества участников и появлением новых зарубежных команд. Без преувеличения можно сказать, что крупнейший турнир в Сибири начался с небольшого события и с годами превратился в мощнейшую площадку для состязаний. В истории российского киокушин каратэ ничего подобного до сих пор не было.
В 2016 году на "Кубке Евразии" был установлен рекорд массовости – в нем приняло участие более 800 бойцов. В этом году, рассказывают организаторы, их будет еще больше. Заявки на участие подали спортсмены из 28 городов, при чем не только российских. Только из Республики Казахстан ожидается более 350 спортсменов. Приедут также бойцы из Ирана и впервые из Японии. Турнир посетят член Высшего Совета International karate organization Kyokushinkaikan Union Ёшиказу Кои (Япония, Тояма, 7-й дан) и руководители национальных организаций по киокушин каратэ России, Казахстана и Ирана.
В этом году турнир будет проходить в пяти возрастных и семи весовых категориях. Самыми зрелищными, конечно, будут финалы тяжеловесов. Посмотреть на это можно будет 15 октября ближе к 15:00.
В течение всего дня на татами будут выходить и девушки. Они выделены в отдельную категорию соревнующихся. Каратэ притягивает к себе женщин не меньше, чем мужчин. Девушки успешно участвуют в соревнованиях и показательных выступлениях. Каратистки очень женственные. И смотреть на них одно удовольствие.
Основные соревнования "Кубка Евразии" пройдут 15 октября. А днем ранее для детей будет организована своя программа "Кимоно для всех". Дело в том, что участвовать в официальных боях могут только подростки с 12 лет. Для младшеньких проводится моделирование соревнований, им показывают, как правильно построиться, как выйти на татами, какие при этом нужны технические движения. 14 октября самые маленькие любители каратэ смогут в этом поучаствовать под присмотром титулованных спортсменов.
Программа может быть интересна и для детей, которые еще не занимаются каратэ киокушин, но проявляют к нему интерес. Специалисты отмечают, что этот вид вид спорта прекрасно подходит всем дошкольникам без каких-либо ограничений.
В "Кубке Евразии" традиционно участвуют титулованные бойцы – победители и призеры первенств и чемпионатов Европы, мира, других международных турниров по киокушин каратэ. Так что зрители смогут увидеть захватывающие и бескомпромиссные поединки.
Само по себе каратэ киокушин считается очень зрелищным видом спорта. В отличие от других разновидностей каратэ здесь поединки проводятся в полный контакт без защитного снаряжения. Единственное ограничение — запрет ударов руками в голову. Такие бои неизменно привлекают на соревнования большое число зрителей. Вообще каратэ киокушин имеет колоссальную популярность во всем мире. Сегодня этим стилем занимаются около 12 миллионов человек в 140 странах.
Чтобы привлечь зрителей, уже в следующем году организаторы "Кубка Евразии" ввести соревнования по разбиванию предметов. Это особая дисциплина, которая требует специальной подготовки. В этом году программа турнира будет включать только бои.
В 2017 году впервые "Кубок Евразии" пройдет в спортивном манеже "Темп". На футбольном поле будет сразу три татами. Наблюдать за боями зрители смогут с удобных трибун. Манеж вообще достаточно комфортабельный для посетителей: здесь просторно, тепло и уютно. В таких условиях можно провести хоть весь день.
Для зрителей вход на "Кубок Евразии" будет бесплатным. Торжественная церемония открытия турнира состоится 15 октября в 9:00. После этого начнутся соревнования.
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