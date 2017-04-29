Приемную Путина в Москве огородили забором в связи с акцией оппозиции

Двери приемной закрыты, на окнах металлические жалюзи, передает корреспондент радиостанции. При этом официально субботу является рабочим днем для приемной президента.

На сегодня на 14 часов по Москве намечена акция оппозиции. Ее цель, как указывают организаторы, показать Владимиру Путину, что многие выступают против его участия в следующих президентских выборах.

Активисты намерены прийти к приемной и передать президенту свои требования.

При этом акция не согласована властями. Накануне в столичном главке МВД москвичей попросили воздержаться от участия в демонстрации.