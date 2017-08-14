Приглашаем на Sales Forum в Новосибирске.

2 параллельных площадки;

5 бизнес-тренеров, в том числе специальный московский гость Борис Жалило;

8 мастер-классов по управлению продажами и личной эффективности.

Как Вы думаете, скольким сотрудникам Вашей компании это событие может быть полезным?

Собственнику или директору компании? – Да!

Коммерческому директору? – Да!

Руководителю отдела продаж? – Да!

Ведущим менеджерам по продажам? – Да!

Как Вы думаете, сколько должно стоить участие в таком форуме?

10 000 за день?

Да, ближе к датам цена будет примерно такой!

А сейчас действует цена ВСЕГО 3500 руб.*! Правда, цена-подарок?

Да! Но и это ещё не всё!

Специальные цены при оптовом участии от компании – от 2500 руб.*!

Узнайте больше о Sales Forum на нашем сайте.

Вы наверняка задумались, почему такая низкая цена?

Всё потому, что у нас появились новые идеи, новые темы, новые тренеры, и нам не терпится познакомить Вас с ними!

Успевайте присоединиться на максимально выгодных условиях! Бронирование мест и задать вопрос организатору в Новосибирске: (383) 240-80-25, 263-15-11 или info@business-trener.ru

Организатор: Ассоциация Практикующих Бизнес-Тренеров

Партнер форума: Отель "Azimut".

Полиграфический партнер: "Академия рекламы".

Информационные партнеры: Altapress.ru, Dk.ru, РБК-ТВ Новосибирск, Erabota.ru, Vsetreningi.ru, HH.ru, Bonsk.ru

*Количество мест ограничено. Информация о стоимости участия актуальна на момент размещения.