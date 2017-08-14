Приглашаем на Sales Forum в Новосибирске

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Сегодня, 15:42.
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14 сентября 2017 года в Новосибирске пройдет уникальное событие Sales Forum.

Приглашаем на Sales Forum в Новосибирске.
Приглашаем на Sales Forum в Новосибирске. Фото: Архив Ассоциации Практикующих Бизнес-Тренеров.
  • 2 параллельных площадки;
  • 5 бизнес-тренеров, в том числе специальный московский гость Борис Жалило;
  • 8 мастер-классов по управлению продажами и личной эффективности.
Приглашаем на Sales Forum в Новосибирске.
Приглашаем на Sales Forum в Новосибирске

Как Вы думаете, скольким сотрудникам Вашей компании это событие может быть полезным?

  • Собственнику или директору компании? – Да!
  • Коммерческому директору? – Да!
  • Руководителю отдела продаж? – Да!
  • Ведущим менеджерам по продажам? – Да!

Как Вы думаете, сколько должно стоить участие в таком форуме?

10 000 за день?

Да, ближе к датам цена будет примерно такой!

А сейчас действует цена ВСЕГО 3500 руб.*! Правда, цена-подарок?

Да! Но и это ещё не всё!

Специальные цены при оптовом участии от компании – от 2500 руб.*!

Узнайте больше о Sales Forum на нашем сайте.

Вы наверняка задумались, почему такая низкая цена?

Всё потому, что у нас появились новые идеи, новые темы, новые тренеры, и нам не терпится познакомить Вас с ними!

Успевайте присоединиться на максимально выгодных условиях! Бронирование мест и задать вопрос организатору в Новосибирске: (383) 240-80-25, 263-15-11 или info@business-trener.ru

Организатор: Ассоциация Практикующих Бизнес-Тренеров

Партнер форума: Отель "Azimut".

Полиграфический партнер: "Академия рекламы".

Информационные партнеры: Altapress.ru, Dk.ru, РБК-ТВ Новосибирск, Erabota.ru, Vsetreningi.ru, HH.ru, Bonsk.ru

*Количество мест ограничено. Информация о стоимости участия актуальна на момент размещения.

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