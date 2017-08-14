Приглашаем на Sales Forum в Новосибирске.

14 сентября 2017 года в Новосибирске пройдет уникальное событие Sales Forum.
- 2 параллельных площадки;
- 5 бизнес-тренеров, в том числе специальный московский гость Борис Жалило;
- 8 мастер-классов по управлению продажами и личной эффективности.
Как Вы думаете, скольким сотрудникам Вашей компании это событие может быть полезным?
- Собственнику или директору компании? – Да!
- Коммерческому директору? – Да!
- Руководителю отдела продаж? – Да!
- Ведущим менеджерам по продажам? – Да!
Как Вы думаете, сколько должно стоить участие в таком форуме?
10 000 за день?
Да, ближе к датам цена будет примерно такой!
А сейчас действует цена ВСЕГО 3500 руб.*! Правда, цена-подарок?
Да! Но и это ещё не всё!
Специальные цены при оптовом участии от компании – от 2500 руб.*!
Узнайте больше о Sales Forum на нашем сайте.
Вы наверняка задумались, почему такая низкая цена?
Всё потому, что у нас появились новые идеи, новые темы, новые тренеры, и нам не терпится познакомить Вас с ними!
Успевайте присоединиться на максимально выгодных условиях! Бронирование мест и задать вопрос организатору в Новосибирске: (383) 240-80-25, 263-15-11 или info@business-trener.ru
Организатор: Ассоциация Практикующих Бизнес-Тренеров
Партнер форума: Отель "Azimut".
Полиграфический партнер: "Академия рекламы".
Информационные партнеры: Altapress.ru, Dk.ru, РБК-ТВ Новосибирск, Erabota.ru, Vsetreningi.ru, HH.ru, Bonsk.ru
*Количество мест ограничено. Информация о стоимости участия актуальна на момент размещения.
- Сюжет: Новости компаний
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