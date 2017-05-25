Приглашаем на "Зеленый марафон" Сбербанка в Барнауле

Программа марафона включает в себя забег на символическую дистанцию 4,2 километра, что позволяет приобщиться к спортивному отдыху и здоровому образу жизни всем желающим вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. Помимо забега, в программе предусмотрены конкурсы для спортсменов и их болельщиков, выступления артистов и другие развлекательные мероприятия для детей и взрослых.

Девиз проекта – "Километры добрых дел!": в каждом из городов, охваченных "Зеленым марафоном", ежегодно реализуются социальные инициативы, направленные на улучшение городской среды – от субботников до посадки деревьев. За время проведения "Зеленого марафона" в Барнауле в рамках социальных акций участники высадили в парках города более двухсот деревьев, облагородить игровую площадку для детей с ограниченными возможностями.

Максим Волков,

управляющий Алтайским отделением №8644 ПАО Сбербанк:

"Зеленый марафон" по праву стал ярким событием нашего города. Я горд, что каждый год все больше и больше барнаульцев принимают самое активное участие в забеге вместе со Сбербанком. Приглашаю поддержать наш спортивно-экологический праздник всех желающих и в этом году!

"Зеленый марафон" будет проходить в 2017 году в шестой раз. За предыдущие годы участниками "Зеленого марафона" стали более полумиллиона человек. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты и дважды признан лауреатом премии "Навстречу будущему", присуждаемой Оргкомитетом "Сочи 2014" за вклад в устойчивое развитие страны.

Подробная информация – на официальном сайте проекта