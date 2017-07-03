Пригород Барнаула стал центром противопожарных учений

Было задумано, что в лесу около села случился пожар, а из-за сильного ветра огонь перекинулся на ближайшие к нему дома. Ситуация требовала немедленного действия всех служб.

Чтобы исследовать местность и узнать самые опасные точки, спасатели запустили дрон, медицинские работники "оказали" первую помощь пострадавшим, очаги возгорания были "потушены" и организованы восстановительные работы.

Как сообщает МЧС Алтайского края, учения ведутся регулярно и в ближайшее время запланировано ещё несколько подобных мероприятий.

Юрченко Надежда

Фото: пресс служба МЧС по Алтайскому краю