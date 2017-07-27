Приходит Рабинович в ОВИР...

Евгений Бобров, шеф-редактор газеты "Свободный Курс".

Все это я стал рассказывать приятелю, который собрался уезжать из страны, так как "здесь всего уже добился", и которому "просто тесно в России". Кроме желания приятель обладал еврейскими корнями и удивительно подходящей для переезда фамилией — Рабинович.

Примечательно, что Рабинович собирался податься в "иммиграцию", вместо того чтобы, как нормальный еврей, "эмигрировать". Когда я указал на его неточную терминологию, приятель даже обиделся: "Какой ты филолог, если очевидного не знаешь". Достали умные книги, почитали. Я оказался прав. Оба термина связаны с перемещением людей в другую страну для постоянного в ней проживания. При этом иммиграция — это въезд в страну, то есть миграция по отношению к стране-цели. А эмиграция — это выезд из страны, то есть миграция по отношению к государству, в котором человек жил до этого. Так что, если вы, будучи гражданином России, уехали на ПМЖ, например, в Израиль, то в Израиле вы будете иммигрантом, а в России — эмигрантом.

На мой аргумент, нужны ли загранице такие необразованные "пээмжисты", приятель глубокомысленно заметил: "Ничего, привыкнут". После этого мы заспорили:

— Куда ты собрался-то?

— Хочу жить в Нью-Йорке.

— А язык?

— Язык до Киева доведет.

— А работа?

— Чё, думаешь, там работы нет?

— Для человека без высшего образования, опыта, знания языка да еще такого борзого, может, и нет. Разве что традицион­но мыть посуду.

— Много ты понимаешь... Кровавые федеральные каналы загадили мозг...

— У тебя есть какие-то накопления, чтобы спокойно жить в США хотя бы полгода?

— Что-нибудь придумаю.

— Слушай, а вообще, какие причины у тебя для эмиграции? Думаешь, там более высокий уровень жизни/зарплаты/пенсии/пособия? Социальная защищенность/ стабильность? Или не нравится нынешнее правительство, политика, проводимая властями? (Это были ответы, набравшие самое большое количество баллов в опросе ВЦИОМ, на который я выше ссылался. — Прим. авт.)

— Не знаю. Все, что ты перечислил, прекрасно.

Другой мой дальний знакомый действительно смог уехать. Сейчас он живет во Вьетнаме, держит бар. Как мне кажется, он вывел правильную формулу того, кому стоит и кому не стоит переезжать за границу:

стоит переезжать любому человеку, который умеет учиться, не боится трудностей и легко придумывает выходы из непривычных ситуаций;

не стоит переезжать тем, кто на родине склонен винить в своих проблемах окружающих. Такой человек просто привезет свои проблемы в новое место, и ничего принципиально не изменится.

Еще не стоит переезжать людям, не готовым интегрироваться в культурную среду, не обладающим определенным уровнем толерантности к окружающим.

Дальше с Рабиновичем что-то обсуждать было бессмысленно. Никуда он и никогда не уедет. Потрепется немного и успокоится. Потом в старости будет на лавочке втирать собеседникам, что в его неудавшейся эмиграции виноват "кровавый режим", а не его собственное невежество.