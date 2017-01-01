Приходите в шоу-рум: лучше один раз увидеть, чем много представлять

ИСК "Алгоритм" на протяжении уже нескольких лет успешно ведет строительство современных монолитных домов и целых комплексов. Нет, в этот раз мы приглашаем вас не в новостройку, где трудятся монтажники и каменщики. Самое время посетить шоу-рум, который располагается в жилом доме Сергея Ускова, 42, введенном в эксплуатацию в ноябре прошлого года. Здесь вы наглядно увидите, как можно организовать ваше будущее жилище — с каким ремонтом и даже с какой мебелью. За окном зима: холодные ветра сменяют морозы, а в шоу-руме тепло и уютно от теплых цветов современного интерьера новой квартиры!

Организация выставочной квартиры является одним из современных требований в работе Застройщика со своими клиентами. И в этом плане ООО "ИСК "Алгоритм" шагает в ногу со временем! Цель шоу-рума — продемонстрировать преимущества будущей квартиры.

Даже обладая хорошим воображением, не каждый из нас может себе представить, какой станет квартира, которую покупатель собирается приобрести. Многих напрягает и даже пугает сам процесс обустройства своего жилища, ведь нужно подобрать материал, учесть сочетание цветов, размеров и т.д. Работать с пространством и уметь его правильно и выгодно, а, главное, комфортно заполнять — дело не простое. Тут нужны знания и художественный взгляд.

Шоу-рум помогает показать каждому клиенту площадь квартиры и возможности ее заполнения и обустройства. В новой квартире покупатель видит лишь заштукатуренные стены, которые сужают пространство, и площадь кажется меньше. В обустроенной квартире можно не только посмотреть, но и посидеть на диване, за столом, креслах, открыть шкафы. Будущие хозяйки с интересом осмотрят кухню и проникнутся атмосферой данного жилья. Многие обладатели квартир-студий нечетко себе представляют, как сделать уютной такую квартиру, разместить в ней грамотно и эффективно необходимую мебель. А застройщик с помощью шоу-рума показывает, как квартира небольшой площади, при экономичном дизайне и эргономичной обстановке может стать комфортной для жизни. Здесь все продумано до мелочей: от формы люстры до цветовой гаммы штор и обоев, используется индивидуальный авторский дизайн. В такой квартире посетитель чувствует себя как дома, он быстро привыкает к интерьеру. Для отделки шоу-рума ИСК "Алгоритм" использовали доступные материалы и мебель, которые можно приобрести любой желающий. В квартире преимущественно спокойные светлые тона, но есть и темные оттенки. Все это выполнено гармонично и со вкусом.

Демонстрационная квартира вовсе не выглядит как выставочный образец. Напротив, благодаря отдельным мелким деталям и элементам декора - красивые портьеры и горшки с цветами, будильник на тумбочке возле просторной кровати - это жилище является местом для повседневной жизни. Здесь есть посуда на кухне, картины на стенах. Шоу-рум же позволяет застройщику продемонстрировать товар лицом, а покупателю – понять, какую квартиру он собирается приобрести.

После посещения шоурума покупатель понимает, насколько комфортно ему будет жить в таком доме. Заглянуть можно в каждую комнату, например, в ванной рассмотреть сантехнику, в столовой оценить предметы оформления.

Пройдя по комнатам, начинаешь понимать, насколько удобна планировка, узнать, хороша ли звукоизоляция установленных стеклопакетов, оценить высокие потолки. Человек воочию видит то, что он покупает или собирается купить. Над обустройством квартиры работала команда дизайнеров. Такие апартаменты понравятся новоселам.

Такой подход можно считать одним из самых удачных в сфере продаж жилья. Не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем много раз представлять себе, как будет выглядеть ваше будущее жилье. Даже если представленный дизайн квартиры не понравится потенциальному покупателю на 100%, увидев его в деталях, он сразу представит себе, как сможет улучить интерьер квартиры в соответствии со своими вкусами и возможностями.

Всем рекомендуем посетить шоу-рум ИСК "Алгоритм"! Для этого вам необходимо приехать в квартал 2009а "Балтийская крепость" и обратиться в офис продаж ИСК "Алгоритм", расположенный в жилом доме Балтийская, 103.

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