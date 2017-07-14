Приключения Путина и Трампа за закрытыми дверями

Евгений Бобров, шеф-редактор газеты "Свободный Курс".

Мы представляем вам стенограмму встречи (разговор, естественно, шел на русском).

Владимир: "Ну здравствуй, Дональд!"

Дональд: "Трамп, очень приятно, здравствуйте, Трамп!"

Владимир: "Вот и свиделись. Тут говорят, что ты ставленник Кремля. Наши хакеры, и все такое..."

Дональд (укоризненно): "Я уже сам запутался. То ли ваши, то ли наши, то ли хакеры, то ли честные выборщики. Были демоны — мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались".

Владимир: "Так, может, нам создать систему защиты от кибератак, чтобы предотвратить возможные вмешательства в выборы? У меня и специалист с айфоном есть".

Дональд: "Конечно! Это абсолютно необходимо! Мамой клянусь!" (10 июля Трамп в своем твиттере написал: "Тот факт, что президент Путин и я обсуждали сотрудничество в сфере кибербезопасности, не значит, что это произойдет". — Прим. ред.)

Владимир: "А с санкциями что? Давай перестанем ограничивать деятельность российских банков и компаний на Западе".

Дональд: "Я н-не имею права подписывать такие исторические документы!" (В ходе диалога неожиданно выяснилось, что Трамп разговаривает цитатами из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию".)

Владимир: "А если я сильно попрошу?"

Дональд: "Такие вопросы с кондачка не решаются. Нам надо посоветоваться с товарищами". (Позже Трамп на своей официальной странице в микроблоге "Твиттер" оставил запись: "Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным. Ничего не будет сделано до разрешения проблем на Украине и в Сирии". — Прим. ред.)

Владимир: "Пора завязывать с Сирией. Давай просто прекратим огонь".

Дональд: "Однако, я поражаюсь твоему спокойствию. И ты знаешь, Володя, как-то даже вот… тянет устроить скандал".

Владимир: "Не надо".

Дональд: "А с Украиной что? Я запутался. Крым чей? Наш, ваш, их?"

Владимир (перенимая любовь Трампа к советскому кино, уходит от ответа): "Тебя терзают смутные сомнения?"

Дональд: "Я чувствую, что мы на пути к взаимопониманию! За это надо пригубить. Вздрогнем!"

Закончилась встреча на хорошей ноте. "Сегодня в России отмечают день Ивана Купалы", — сказал наш президент и облил своего американского коллегу водой из ведра. Оба президента рассмеялись. (После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сделал заявление для телеканала "Россия 1": "Я могу однозначно сказать, что Путин остался доволен. И, честно говоря, я совсем не знаю президента Трампа, но мне показалось, что он тоже остался удовлетворенным от этой встречи". — Прим. ред.)

Примерно так, с точки зрения обывателя, и выглядит диалог между двумя президентами. Очень хотелось бы быть в курсе, о чем в реальности наш избранник говорил с американским коллегой и как это отразится на жизни страны и наших конкретных жизнях. Но нам доступны лишь какие-то общие данные: встретились, обсудили, пожали руки... Хотя какие от нас могут быть секреты?

* На самом деле таких документов у нас, увы, нет.