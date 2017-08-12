Приложение от Facebook тайно запустили в Китае

Его запустили через местную компанию Youge Internet Technology. Руководитель этой компании, Чжан Цзинмэй, нашли на одном из фотоснимков Марка Цукерберга с чиновниками КНР, пишет "Лента.ру".

В Facebook газете заявили, что интересуются Китаем давно, однако отказались подтверждать свою причастность к Colorful Balloons. "Мы хотим помочь китайскому бизнесу и разработчикам в выходе за пределы рынка КНР, мы предлагаем им нашу рекламную платформу", — заявили в пресс-службе компании.

Американская соцсеть неоднократно заявляла о своем интересе к выходу на интернет-пространство Китая. Число пользователей глобальной сети в нем по состоянию на конец прошлого года превышало 700 млн. Власти КНР заявляли, что готовы разрешить доступ к соцсети с территории континентального Китая при условии, что Facebook будет исполнять законодательство страны, пишет ТАСС.

Интернет в Китае подвергается строгой цензуре. В стране запрещено использовать большинство мобильных приложений для обмена текстовыми сообщениями. Facebook в КНР заблокирован с 2009 года.