Приморский губернатор пришел на субботник в куртке за полмиллиона рублей

Приморцы предположили, что куртка, в которой был чиновник, может стоить 500 тыс. руб.

Миклушевский принял участие в субботнике 22 апреля на улице Бестужева во Владивостоке. Приморцы предполагают, что глава региона прибыл туда в куртке фирмы Louis Vuitton ценой полмиллиона рублей, пишет Vostok.Today.

По их словам, губернатор опоздал на два часа и был явно проездом, так как заехал всего на 10 минут. За это время он сфотографировался с жителями и посадил саженец магнолии.

Сегодня на субботник вышли даже самые маленькие жители. Вместе с Вадимом высадили магнолии Публикация от Владимир Миклушевский (@v_miklushevskiy) Апр 22 2017 в 12:22 PDT

"А вы говорите зарплаты у нас маленькие, дороги плохие, медицины на селе нет. Брехня это все! Денег, как видно, полно! Правда, не там где должно быть, не в тех карманах. Кто-то опять станет ругать, чего это я чужие деньги считаю. Но пост не про деньги. Он про уместность экипировки. Надо бы губернатору комбинезон все-таки купить для фотосессий на субботниках", — посоветовал Миклушевскому местный блогер Алексей Клёцкин.



Другие пользователи соцсетей обратили внимание и на замшевые туфли губернатора, но производителя обуви не разгадали.



Ранее Владимир Миклушевский на все публичные мероприятия одевался довольно скромно. "Некоторые предположили, что ситуация с курткой может быть связана с арестом на Алтае главного политконсультанта губернатора Ильи Спокойнова (Митькина), который ранее занимался формированием имиджа главы Приморья", — сообщает портал, пишет "Росбалт".

Ранее эксперты спрогнозировали, что приморского губернатора до конца года ждет отставка.