Принят новый закон для дачников

Как пояснили в Госдуме, это необходимо в целях недопущения правовых неопределенностей после решения Конституционного суда.

Одной из главных новаций является разрешение гражданам ведение садоводства и огородничества без образования юридического лица.

Законом также оговариваются полномочия и ответственность органов некоммерческих организаций, создаваемых для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. При этом вводится очно-заочная и заочная формы проведения общих собраний членов товарищества.

Предусматривается, что такое собрания смогут, например, принять на добровольной основе решение о безвозмездной передаче части имущества общего пользования (автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие объекты) в государственную или муниципальную собственность.

В законе также конкретизировано определение "имущества общего пользования", установлены возможные его виды и цели использования, что позволит снизить риск появления в товариществах имущества, не связанного с его деятельностью.

Предусматривается обязанность лиц, являющихся правообладателями земельных участков, но не вступивших в товарищество, осуществлять плату за приобретение, создание, содержание, текущий и капитальный ремонт имущества общего пользования, а также за услуги и работы по управлению таким имуществом в размерах, равных установленным для членов товарищества.

При этом они вправе использовать имущество общего пользования, расположенное в границах территории ведения садоводства или огородничества, наравне и в объеме, установленном для членов товарищества, а также принимать участие в голосовании на общем собрании членов товарищества по вопросам, касающимся распоряжения этим имуществом.

Срок вступления в силу закона перенесен на 1 января 2019 года. При этом в отношении реорганизационных процедур установлен отдельный переходный период — 5 лет с даты вступления закона в силу (до 1 января 2024 года), пишет "Росбалт".