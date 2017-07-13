В Барнауле пришло время реконструировать часы на улице Георгия Исакова

Глава администрации Ленинского района Сергей Краснов рассказал, что часы установили как подарок к 250-летию Барнаула. Их заказчиком был моторный завод. Но механизм приобрели без учёта нашего климатического пояса. Поэтому часы проработали пару лет и в очередную холодную зиму встали. Несколько раз специалисты завода пытались решить проблему, но безрезультатно. К 270-летию Барнаула часы пробовали реанимировать. Районные власти обратились к руководству моторного завода и на этот раз заводчане приобрели электронный вариант часов. Он был пригоден для работы в условиях Западной Сибири. Но смотря на это, часы остановились спустя четыре года.

Как сообщает администрация города, в год 80-летия Алтайского края и 45-летия Ленинского района проект по восстановлению часов станет подарком барнаульцам от администрации Ленинского района и директор Барнаульского автоцентра КАМАЗ Александра Лисицына.

Надежда Юрченко