В Барнауле пришло время реконструировать часы на улице Георгия Исакова

15 июля в Барнауле начнут работу по реконструкции часов в центре прогулочной аллеи на ул.Малахова (пересечение с ул.Георгия Исакова). МУП "Барнаулгорсвет" демонтирует их, а после, подрядные организации установят новый часовой механизм и облагородят конструкцию в соответствии с задумкой проекта. Об этом сообщает администрация Барнаула.
Глава администрации Ленинского района Сергей Краснов рассказал, что часы установили как подарок к 250-летию Барнаула. Их заказчиком был моторный завод. Но механизм приобрели без учёта нашего климатического пояса. Поэтому часы проработали пару лет и в очередную холодную зиму встали. Несколько раз специалисты завода пытались решить проблему, но безрезультатно. К 270-летию Барнаула часы пробовали реанимировать. Районные власти обратились к руководству моторного завода и на этот раз заводчане приобрели электронный вариант часов. Он был пригоден для работы в условиях Западной Сибири. Но смотря на это, часы остановились спустя четыре года.
Как сообщает администрация города, в год 80-летия Алтайского края и 45-летия Ленинского района проект по восстановлению часов станет подарком барнаульцам от администрации Ленинского района и директор Барнаульского автоцентра КАМАЗ Александра Лисицына.
Надежда Юрченко
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