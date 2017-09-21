Приставы арестовали мебель в барнаульском Index Living Mall

Судебные приставы арестовали товар в барнаульском мебельном магазине Index Living Mall. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Алтайскому краю.
Арест наложен на 500 товаров на сумму в 8 млн. рублей. Соответственно арестованные товары пока не могут быть проданы.
Приставы поясняют, что это обеспечительная мера по долгу владельцев магазина. Они также должны вернуть заявителю помещения, которые расположены в ТЦ "Республика".
Пока собственник может вернуть долги в добровольном порядке до 25 сентября, сообщили altapress.ru в УФССП. Если должник этого не сделает в положенный срок, то к нему примут меры принудительного исполнения и заставят внести исполнительный сбор на сумму 570 тыс. рублей.
В УФССП не уточняют, кто выступает взыскателем. Ранее сообщалось, что одного из совладельцев ТВК "Республика" Бориса Заякина признали банкротом по иску Сбербанка. Бизнесмен также является создателем Index Living Mall в Барнауле.
Ранее собственник выставлял ТВЦ "Республика" (в нем работает Index Living Mall) на продажу за 560 млн рублей.
В самом Index Living Mall корреспонденту altapres.ru сообщили, что магазин работает в штатном режиме, информацией об аресте товаров там не располагают.
Факт
Магазин Index Living Mall открылся в Барнауле 11 апреле 2014 года. Сама сеть основана в Таиланде. Ее называют конкурентом шведской IKEA.
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