Барнаульские приставы арестовали "товары для взрослых"

Судебные приставы из Ленинского района Барнаула арестовали "товары для взрослых" у 35-летней горожанки. Владелец интим-магазина задолжала более 120 тысяч рублей налоговой службе.
Как сообщает УФССП по Алтайскому краю, должница ничего не предпринимала для того, чтобы оплатить свою задолженность. В ходе проверки имущественного положения судебный пристав наложил арест на 166 наименований товаров, принадлежащих предпринимателю.
В случае, если женщина не пожелает сбыть арестованное имущество самостоятельно, товары для взрослых передадут в торгующую организацию для дальнейшей реализации.
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