Барнаульские приставы арестовали "товары для взрослых"

Как сообщает УФССП по Алтайскому краю, должница ничего не предпринимала для того, чтобы оплатить свою задолженность. В ходе проверки имущественного положения судебный пристав наложил арест на 166 наименований товаров, принадлежащих предпринимателю.

В случае, если женщина не пожелает сбыть арестованное имущество самостоятельно, товары для взрослых передадут в торгующую организацию для дальнейшей реализации.