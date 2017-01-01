Приставы разыскивают жителя Алтайского края за неуплату алиментов

Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю разыскивает 30-летнего Михаила Сологуба за неисполнение решения суда об уплате задолженности по алиментам на содержание ребенка.

Михаил Сологуб. Любую информацию об указанном лице просят сообщить по телефонам: 8(3852) 29-59-11, 29-59-48 — отдел организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Алтайскому краю;

8(3852) 63-96-92 — телефон доверия УФССП России по Алтайскому краю. Смотрите также