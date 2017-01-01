Приставы разыскивают жителя Алтайского края за неуплату алиментов

Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю разыскивает 30-летнего Михаила Сологуба за неисполнение решения суда об уплате задолженности по алиментам на содержание ребенка.
Любую информацию об указанном лице просят сообщить по телефонам:
- 8(3852) 29-59-11, 29-59-48 — отдел организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Алтайскому краю;
- 8(3852) 63-96-92 — телефон доверия УФССП России по Алтайскому краю.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.