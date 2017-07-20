Приставы спишут "безнадежные" долги россиян на трлн рублей

За первые пять месяцев 2017 года в ФССП поступило 4 млн исполнительных производств о взыскании банковских долгов на сумму более 2 трлн рублей, 817 тысяч производств уже прекращено без взыскания. При этом объем задолженности, невозможной к взысканию после решения суда, ежегодно растет — в этом году приставы смогут взыскать примерно половину переданных им долгов.

Для сравнения: в 2015 году в исполнении приставов находилось 4 млн производств о взыскании задолженности по кредитам на сумму более 2 трлн рублей, из них списанием безнадежных долгов был закончен 1 млн дел. В 2016 году приставы завершили 2 млн из 5 млн производств, находившихся в работе (общая сумма задолженности составляла 3 трлн рублей).

Партнер юридического бюро "Падва и Эпштейн" Антон Бабенко пояснил: "Производства стали быстрее заканчиваться невозможностью исполнения. Это случаи, когда у должника уже отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание. Также окончание исполнительного производства производится при признании должника банкротом. При увеличении количества дел о банкротстве увеличивается и количество оконченных исполнительных производств", пишет polit.ru.