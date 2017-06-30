Присяжные признали виновными всех фигурантов по делу Немцова

Согласно голосованию, 8 членов коллегии посчитали, что Заур Дадаев не заслуживает снисхождения, 4 проголосовали за противоположную точку зрения.

Подсудимыми по делу об убийстве Немцова проходят пять человек — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов. Никто из них, по мнению присяжных, не заслуживает снисхождения.

В ходе прений сторона обвинения заявила, что вина подсудимых полностью доказана.

Позже стало известно, что родственники подсудимых планируют обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Это же подтвердили и адвокаты подсудимых, пишет ТАСС.

ПО словам адвокатов подсудимых, точку в деле ставить рано. После оглашения приговора после оглашения приговора они планируют подать апелляцию в Верховный суд РФ. "С учетом того, что присяжные сочли обвиняемых не заслуживающими снисхождения, наказание им будет назначено самое жесткое", - предположил адвокат Заура Дадаева Марк Каверзин.

В ночь на 28 февраля 2016 года Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. По подозрению в убийстве были задержаны и в итоге оказались на скамье подсудимых Дадаев, Губашевы, Эскерханов и Бахаев. В зависимости от роли и степени участия, им грозит от нескольких лет лишения свободы, до пожизненного заключения.

По версии следствия, Дадаев был непосредственным исполнителем. Бахаев снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после совершения преступления. Эскерханов и Губашевы занимались отслеживанием маршрутов Немцова и помогали в организации убийства.