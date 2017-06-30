Присяжные признали виновными всех фигурантов по делу Немцова

29 июня, коллегия присяжных признала всех подсудимых по делу об убийстве Бориса Немцова виновными. Об этом сообщают РИА Новости. Снисхождения присяжных не заслужил и предполагаемый киллер Заур Дадаев. За виновность Дадаева проголосовали 10 заседателей, против - 2, пишет "Российская Газета".
Согласно голосованию, 8 членов коллегии посчитали, что Заур Дадаев не заслуживает снисхождения, 4 проголосовали за противоположную точку зрения.
Подсудимыми по делу об убийстве Немцова проходят пять человек — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов. Никто из них, по мнению присяжных, не заслуживает снисхождения.
В ходе прений сторона обвинения заявила, что вина подсудимых полностью доказана.
Позже стало известно, что родственники подсудимых планируют обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Это же подтвердили и адвокаты подсудимых, пишет ТАСС.
ПО словам адвокатов подсудимых, точку в деле ставить рано. После оглашения приговора после оглашения приговора они планируют подать апелляцию в Верховный суд РФ. "С учетом того, что присяжные сочли обвиняемых не заслуживающими снисхождения, наказание им будет назначено самое жесткое", - предположил адвокат Заура Дадаева Марк Каверзин.
В ночь на 28 февраля 2016 года Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. По подозрению в убийстве были задержаны и в итоге оказались на скамье подсудимых Дадаев, Губашевы, Эскерханов и Бахаев. В зависимости от роли и степени участия, им грозит от нескольких лет лишения свободы, до пожизненного заключения.
По версии следствия, Дадаев был непосредственным исполнителем. Бахаев снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после совершения преступления. Эскерханов и Губашевы занимались отслеживанием маршрутов Немцова и помогали в организации убийства.
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