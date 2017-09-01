В США признать Сороса террористом потребовали уже 70 тысяч человек

Для того, чтобы эта петиция была принята к рассмотрению администрацией президента США, ей необходимо получить 100 тысяч подписей до 19 сентября. Ее создал 20 августа аноним с псевдонимом Е.В.

По мнению авторов документа, Джордж Сорос организовал десятки различных организаций, целью которых является крах правительства США. Кроме того, миллиардера обвиняют в том, что тот развивает нездоровое и необоснованное влияние на Демократическую партию США и на большую часть федерального правительства Соединенных Штатов.

В петиции прямо указывается, что минюст страны должен немедленно объявить Сороса, его организации и их членов домашними террористами. При этом личное имущество и активы бизнесмена необходимо конфисковать в пользу государства.

Во время предвыборной гонки Сорос поддерживал Хиллари Клинтон, а когда Дональд Трамп все же победил на выборах, заявил, что такой президент может превратиться в диктатора.