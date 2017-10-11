1000 призов от "Фармакопейки"! Сибирская аптечная сеть проводит крупнейшую маркетинговую акцию

Фармакопейка® решила стократно увеличить шансы участников на победу: призовой фонд акции "Цены ниже. Подарки ближе" впервые насчитывает 1000 наименований товаров для красоты и здоровья!

Популяризуя здоровый образ жизни, фармацевты предлагают в качестве приятных и полезных подарков автоматические тонометры, аппараты "Алмаг", ортопедические подушки, фитнес-трекеры, лечебную дермато-косметику, а в качестве главных призов – три путевки в оздоровительный тур общей стоимостью 450 000 рублей.

Участвовать в розыгрыше могут все желающие: достаточно совершить покупку в любой аптеке Фармакопейка® на сумму от 500 рублей и зарегистрировать номер кассового чека на интернет-сайте go.farmakopeika.ru. Результаты не заставят себя долго ждать – розыгрыш будет проводиться в конце каждого месяца!

Организатор: ООО "Медэкспорт - Северная звезда". Срок проведения акции: с 01.10.2017 г. по 25.12.2017 г. (включительно). Подробную информацию об организаторе акции, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в аптеках Фармакопейка®, на сайте www.farmakopeyka.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-97-07. Внешний вид, цвета и модели призов могут отличаться от рекламных изображений.

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