Про тех гениев, которые знают, где выход

Людей со смекалкой трудностями не остановишь. Дай им пластиковую бутылку, изоленту и пару ржавых гвоздей, так они с помощью этого мусора томограф починят.

Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Включай смекалку. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Источник.