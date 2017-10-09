Почему барнаульская пешеходная улица может затеряться среди других "Арбатов"

Евгения Родочинская

После объявления о строительстве первой пешеходной улицы в Барнауле никто так и не видел ее готового проекта, продуманного от начала до конца. Известно, что она считается частью туркластера "Барнаул — горнозаводской город" наряду с лестницей в Нагорном парке и набережной. По логике отрезок улицы Мало-Тобольской — это место отдыха и притяжения горожан и туристов.

Сейчас это приятное место для прогулок. Ухоженный транзитный коридор между проспектами Ленина и Социалистическим. И только. С архитектурных памятников исчезли разношерстные рекламные баннеры, обшарпанные ларьки и торговые ряды с одеждой, захламляющие пространство. Место преобразилось, и, стоит отметить, в лучшую сторону. Не омрачают его даже ни завешенный тряпичным фасадом бывший универмаг "Сухов с сыновьями", ни длинный забор, за которым спрятаны пока "непрезентабельные" здания... Власти Барнаула не скрывают, что объект пока не завершен. В дальнейшем здесь планируют высадить клены, а в здании бывшего рынка "Центральный" открыть шесть заведений с монокухнями.

Пока сюда тянет, потому что это новое, а точнее, обновленное место города. Хочется ли прийти сюда второй раз? Если только мимоходом, чтобы купить шубу или кроссовки в местных магазинах.

Стоит признать, что пока новое городское пространство не наполнено смыслом. Здесь не так много элементов, которые бы "кричали": "Это Барнаул!" (слегка спасает только скульптура медведя — символа краевой столицы). Но для полноты картины здесь не хватает "живых" элементов. Уютных кофеен со столиками на улице, площадок для выступления музыкантов или проведения перфомансов, сувенирных лавок с уникальными работами алтайских мастеров, колоритных скульптур, связанных с историей города, фотозон, которые бы смогли притянуть внимание прохожих. Наверное, такой должна быть барнаульская пешеходная улица, расположенная в старой и туристической части города.

В Омске, к примеру, на пешеходной улице имени Чокана Валиханова практически всегда играют музыканты, которые притягивают внимание горожан. Туристы не проходят мимо множества футуристических фигур кубической формы с зеркальными поверхностями. Рядом с ними часто фотографируются на память прохожие. Говорят, что эта улица несколько раз меняла свой облик, совершенствовалась. Может, поэтому от нее в восторге не только туристы, но и местные жители, которые постоянно ходят по ней на работу?

Для подобного места важна не только яркая идея, но и постоянное ее обновление. В Барнауле не так много зон с комфортным пространством, которое бы постоянно "вытягивало" людей из квартир.

Пешеходные улицы есть во многих городах страны. И некоторые из них по аналогии с известной улицей Москвы именуют Арбатом. Так, можно встретить казанский, уральский, самарский Арбаты. Все они как один похожи друг на друга. Станет ли наша барнаульская пешеходная улица всего лишь столичной копией? Будем надеяться, что нет.