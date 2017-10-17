Владелец теннисного корта и выгребной ямы не дает продавать санаторий "Корона Алтая"

Дайте землю

"Корону Алтая" на острове Пихтовый в Алтайском районе, напомним, строила фирма "Зори" из Советского района (ныне она ликвидирована), руководителем которой был Генрих Еганян. Строила не один год. Но оформить права на участок под санаторием ни за время строительства, ни после ввода в эксплуатацию так и не смогла.

В 2002 году она заключила с администрацией Алтайского района договор аренды. Но через три года году суд признал его недействительным — этого потребовал прокурор края. В 2007 году фирма "Зори" участок выкупила. Прокуратура края и в этой сделке усмотрела нарушение, после чего суд признал ее недействительной. В 2008 году санаторий уже запустили в эксплуатацию, но разбирательства по поводу выкупа участка продолжались еще два года.

Торги приостановили

А в 2011 году в фирме "Зори" ввели наблюдение, а затем и конкурсное производство. И санаторий продали: на открытых торгах его купила компания "Росбыттехника", развивавшая в Сибири сеть магазинов бытовой техники "5 элемент". Только тогда земельный вопрос был решен: в 2013 году администрация района заключила с "Росбыттехникой" договор аренды участка на 49 лет.

Однако и эта компания в марте 2017 года признана банкротом. "Корона Алтая", теперь уже находящаяся в залоге у "Банка Финсервис", вновь должна была сменить владельца.

Но торги, назначенные на 4 сентября, были приостановлены по решению Алтайского районного суда, в котором ведутся разбирательства по искам собственника семи небольших объектов на этом же острове Пиховый: теннисного корта, выгребной ямы, фонтана, беседки, бассейна, замощения (плитки вокруг санатория) и малого архитектурного сооружения.

Свои позиции altapress.ru изложили Зори Еганян, представляющий интересы владельца небольших объектов, и конкурсный управляющий "Росбыттехники" Сергей Царев.

Хотели разделить

По словам Зори Еганяна, в 2011 году его доверитель взял в краткосрочную аренду небольшой участок на острове Пихтовый и построил на нем все эти объекты. Когда срок аренды закончился, он решил либо выкупить участок, либо оформить его в аренду на более длительный срок.

За этим он обратился в администрацию Алтайского района. Но получил отказ. Пока не определится новый собственник "Короны Алтая" (а дело как раз шло к продаже санатория на торгах), владелец корта тоже не сможет оформить права на землю, — так пояснили в администрации, утверждает Еганян.

Зори Еганян,

представитель собственника теннисного корта:

Мы сделали вывод, что "Корона Алтая" тоже без нас землю получить не сможет. А в дальнейшем мы будем эту землю межевать и делить. Мы ждали.

Забытый собственник

А затем, как рассказывает Еганян, его доверитель повторно обратился к властям района с заявлением об оформлении права на участок. Тут-то ему и пояснили: "Корона Алтая" продана, а весь участок (включая землю под теннисным кортом, выгребной ямой и пр.) отдали в аренду "Росбыттехнике".

Зори Еганян,

представитель собственника теннисного корта:

Районные власти не учли интересы собственника других объектов. Хотя прекрасно знали о договоре аренды. На тот момент право собственности на теннисный корт и другие объекты уже были зарегистрированы.

Аргументы собственника корта (как их излагает Зори Еганян) - в том, что его не проинформировали о заключении договора аренды с "Росбыттехникой", ему не предложили стать соарендатором, земля под его небольшими объектами не была отмежевана.

Между тем, согласно статье 35 Земельного кодекса, собственник здания и сооружения, находящихся на чужом земельном участке, имеет преимущественное право покупки или аренды участка. При этом владелец корта (а он живет за границей) даже не знал про договор аренды с "Росбыттехникой".

После того, как суд начал рассматривать дело о банкротстве еще и этой компании, мужчина пытается добиться расторжения договора аренды с владельцем "Короны" — хочет восстановить нарушенные права на землю под своими объектами.

Самовольная "Корона"

Сейчас Алтайский райсуд рассматривает два иска по делу "Короны Алтая". Один — о признании договора аренды с "Росбыттехникой" недействительным, его расторжении и возвращении участка в администрацию района. Второй — о признании санатория самовольной постройкой и отсутствии права на него у все той же "Росбыттехники".

А пока идут судебные разбирательства, Еганян в августе добился судебного запрета на продажу санатория на торгах и на совершение с ним любых регистрационных действий.

Зори Еганян,

представитель собственника теннисного корта:

Сейчас землю под объектами моему доверителю не отдают, потому что ее уже отдали в аренду "Росбыттехнике". В итоге он не может распорядиться своими объектами и не может их использовать. Если мы докажем, что "Корона Алтая" в принципе зарегистрирована неправильно, значит, ей не имели право эту землю отдавать. Тогда восстанавливается право на землю под объектами.

Затягивание продажи

Конкурсный управляющий "Росбыттехники" Сергей Царев с требованиями собственника малых объектов полностью не согласен, его аргументы он считает несостоятельными. Он полагает, что цель исков — затягивание продажи "Короны" и создание вокруг нее негативного фона, в результате чего число потенциальных покупателей санатория уменьшается.

Сергей Царев,

конкурсный управляющий "Росбыттехники":

Санаторий не эксплуатируется — простаивает. Растут издержки, связанные с поддержанием его в эксплуатационном состоянии. Таким образом, причиняются убытки должнику, кредиторам, обществу.

Невозможно использовать

Конкурсный управляющий говорит, что все эти небольшие объекты невозможно использовать без санатория. Самостоятельного значения они вообще не имеют, и суд дважды уже отказывал их владельцу в правах на участок — в 2011 и 2016 годах.

Сергей Царев,

конкурсный управляющий "Росбыттехники":

Во-первых, выгребная яма и замощение (плитка на прилегающей непосредственно к зданию санатория территории) в принципе не являются самостоятельными объектами. Во-вторых, невозможно предположить, что кто-то специально будет посещать небольшой остров Пихтовый посреди Катуни, чтобы посидеть в беседке, у фонтана, поиграть в теннис или искупаться в бассейне, насладиться малым архитектурным сооружением, не приспособленным для проживания. Очевидным является то, что все семь объектов, о своём праве собственности на которые заявляет Варданян, предназначены для обслуживания посетителей (отдыхающих) санатория.

К тому же по иску о признании "Короны" самовольной постройкой, а права собственности у "Росбыттехники" отсутствующим, вообще истек срок исковой давности.

Так или иначе, 3 октября суд уже отменил запрет на продажу санатория и решение о приостановке торгов, сообщил Сергей Царев. На 26 октября намечено рассмотрение его заявления об отмене и другой обеспечительной меры - на совершение регистрационных действий с "Короной Алтая".

Кроме того, конкурсный управляющий подал встречный иск и со своей стороны требует признать отсутствующим право собственности на все семь малых объектов: теннисный корт, замощение, фонтан, беседка, малое архитектурное сооружение, теннисный корт, бассейн и, конечно же, выгребную яму.

Использованы фото с сайта welcometoaltai.ru.