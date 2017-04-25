Продажи облигаций федерального займа для населения стартуют 26 апреля

Объем выпуска ОФЗ составит 15 миллиардов рублей, номинальная стоимость одной облигации 1000 рублей. Дата окончания размещения облигаций — 25 октября 2017 года. Предусмотрены ограничения по объему покупаемых облигаций: минимальное количество для приобретения одним физическим лицом по каждому поручению — 30 штук, максимальное — 15000 штук.

Сообщается размер купонных ставок: по первому купону она составит 7,5% годовых, по второму — 8% годовых, по третьему — 8,5% годовых, по четвертому — 9% годовых, по пятому — 10% годовых, по шестому — 10,5% годовых. Государство гарантирует возврат всех вложенных средств в любой момент времени по первому требованию инвестора, поскольку ОФЗ для населения являются долгом российского правительства, пишет znak.com.