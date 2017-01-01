Продовольственный запас: инвестиции в пищевую отрасль Алтайского края увеличились до 3,2 млрд рублей

По данным Алтайкрайстата, за девять месяцев 2016 года предприятия пищевой перерабатывающей отрасли инвестировали в свое развитие 2,6 млрд рублей, что на 31,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Окончательные данные по инвестициям за прошлый год пока неизвестны. Однако, по предварительным оценкам, итоговая цифра может составить 3,2 млрд. Это еще раз доказывает, что пищевая промышленность остается наиболее привлекательной для вложений.
Внушительный список проектов, реализация которых приходится на этот год, тому подтверждение. По словам Татьяны Зелениной, начальника краевого управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, наиболее перспективными с точки зрения привлечения инвестиций являются зерноперерабатывающая, молокоперерабатывающая, масложировая, сахарная, плодоовощная, кондитерская и пивобезалкогольная отрасли.
"Необходимо отметить, что наряду с наращиванием производственных мощностей идет их существенное качественное изменение, внедряется самое современное оборудование и технологии, — сообщила Зеленина. — Зерноперерабатывающая отрасль сохраняет лидирующие позиции в стране по технологическому оснащению. В молочной отрасли есть заводы, уникальные для России в целом. А “Черемновский сахарный завод” — единственный за Уралом переработчик сахарной свеклы".
В текущем году предприятия не собираются менять вектор развития. В приоритете останутся выпуск импортозамещающей продукции, расширение ассортимента продуктов функционального назначения и детского питания, а также производство готовой продукции с высокой степенью глубины переработки. В поле зрения производителей также остается выпуск товаров, ориентированных на экспорт.
Так, компания "Киприно" в 2016 году уже реализовала крупный инвестпроект, сделав это в кратчайшие сроки. За восемь месяцев почти полностью было перестроено предприятие "Троицкий маслосыродел". В этом году пришла очередь "Третьяковского маслосырзавода". Здесь планируется запустить вторую роботизированную линию по уходу за продукцией, увеличить емкости камер созревания сыра. На эти цели компания направила 166 млн рублей.
"Алтайская буренка" в этом году планирует запустить новую линию по производству творога, стоимость которой составляет более 100 млн рублей. По словам Сергея Романова, гендиректора комбината, работы уже проведены на 50%. Завершить их полностью планируют к концу 2017 года.
Серьезные преобразования также ждут предприятия компании "Грана". Так, на "Третьяковском элеваторе" начнется строительство универсального крупозавода суточной мощностью по переработке до 100 тонн, а на "Коротоякском" — второй очереди элеватора емкостью 16 тыс. куб. метров.
Еще один алтайский зернопереработчик — холдинг "Гудвилл" — уже в ближайшие месяцы планирует запустить новый цех по производству зерновых безглютеновых хлопьев для детского питания. В настоящий момент предприятие завершает работы, разрабатывает варианты упаковки для будущей продукции.
После проведенной реконструкции "Троицкий маслосыродел" может перерабатывать до 120 тонн молока в сутки.
- Сюжет: 80-летие края
- Сюжет: Стратегия роста
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