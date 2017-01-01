Продукты-афродизиаки для праздничного ужина на День всех влюбленных

Морепродукты

Креветки, мидии, кальмары, устрицы богаты витаминами и минералами. Они очень полезны для здоровья, и к тому же могут усиливать половое влечение. Особенно устрицы, они тонизируют нервную систему.

Финики

Эти сладчайшие плоды способны очищать кровь. Они увеличивают количество спермы и способны увеличивать продолжительность любовных утех.

Клубника

Аппетитная и ароматная ягода. богата антиоксидантами и витамином С. Также в клубнике содержатся самые приятные для нашего организма вещества - эндорфины - "гормоны радости", которые улучшают настроение и обостряют чувства.

Морская капуста

Ламинария (морская капуста) содержит много йода и стимулирует гормональную активность.

Авокадо

Авокадо – фрукт, богатый белками, витамином А, калием. К тому же это самый высококалорийный фрукт, он может даже заменить мясо.

Яйца

Яйца - это белок продукт, а значит мощный сексуальный стимулятор. Особенно эффективны сырые яйца.

Банан

Этот плод оказывает возбуждающее действие благодаря высокому содержанию калия и природных сахаров.

Икра

Икра содержит витамины А, С, РР, В2, В6 и В12 и цинк. Питает и возбуждает. При этом это достаточно легкая пища, а это тоже немаловажное требование для блюд романтического вечера.

Орехи

Высокое содержание белка, отвечающего за уровень гормонов в организме, и питательные свойства делают орехи прекрасным возбуждающим средством. Использовать можно любые орехи. Однако самыми "любовными" считают фундук и кедровые.

Грибы

Грибы содержат много белка и цинка, поэтому и считаются источником сексуальной энергии. Особенно действенны трюфели. Однако в одном ряду с ними стоят и банальные сморчки.

Шоколад

Стимулирует выделение серотонина, отвечающего за ощущение расслабленности, удовольствия и влюбленности. Особенно эффективен горький тёмный шоколад.

Специи и пряности

Щепотка кардамона, красного перца или карри способны не только придать блюду вкус, но и существенно увеличить либодо того, кто это блюдо употребил. В специях и пряностях содержится целая группа витаминов, например, витамин С и Е, витамины группы В (В2, В6). Специи способны улучшить кровообращение и стимулируют приток крови к органам.

Имбирь

Имбирь согревает организм и ускоряет циркуляцию крови. Если его добавить в чай или кофе, а также в другие "тёплые" напитки и выпечку, он стимулирует потенцию.

Сельдерей

Сельдерей содержит много важных минеральных веществ, таких как калий, цинк, кальций, железо, фосфор, магний, витамин С, витамины группы В, РР, Е и провитамин А. Салат с сельдереем способен разогреть чувства до нужной температуры.