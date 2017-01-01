Продукты-афродизиаки для праздничного ужина на День всех влюбленных

Ученые спорят о том, действительно ли существуют продукты, которые могут разжечь страсть на химическом уровне. Мол, это, скорее, эффект плацебо. Но ведь разные народы тысячелетиями находили какие-то особые свойства в еде, стало быть, что-то в этом все же есть. В общем, вот список продуктов, которые стоит добавить в блюда романтического праздничного вечера, чтобы любовь не заставила себя ждать.
Морепродукты
Креветки, мидии, кальмары, устрицы богаты витаминами и минералами. Они очень полезны для здоровья, и к тому же могут усиливать половое влечение. Особенно устрицы, они тонизируют нервную систему.
Финики
Эти сладчайшие плоды способны очищать кровь. Они увеличивают количество спермы и способны увеличивать продолжительность любовных утех.
Клубника
Аппетитная и ароматная ягода. богата антиоксидантами и витамином С. Также в клубнике содержатся самые приятные для нашего организма вещества - эндорфины - "гормоны радости", которые улучшают настроение и обостряют чувства.
Морская капуста
Ламинария (морская капуста) содержит много йода и стимулирует гормональную активность.
Авокадо
Авокадо – фрукт, богатый белками, витамином А, калием. К тому же это самый высококалорийный фрукт, он может даже заменить мясо.
Яйца
Яйца - это белок продукт, а значит мощный сексуальный стимулятор. Особенно эффективны сырые яйца.
Банан
Этот плод оказывает возбуждающее действие благодаря высокому содержанию калия и природных сахаров.
Икра
Икра содержит витамины А, С, РР, В2, В6 и В12 и цинк. Питает и возбуждает. При этом это достаточно легкая пища, а это тоже немаловажное требование для блюд романтического вечера.
Орехи
Высокое содержание белка, отвечающего за уровень гормонов в организме, и питательные свойства делают орехи прекрасным возбуждающим средством. Использовать можно любые орехи. Однако самыми "любовными" считают фундук и кедровые.
Грибы
Грибы содержат много белка и цинка, поэтому и считаются источником сексуальной энергии. Особенно действенны трюфели. Однако в одном ряду с ними стоят и банальные сморчки.
Шоколад
Стимулирует выделение серотонина, отвечающего за ощущение расслабленности, удовольствия и влюбленности. Особенно эффективен горький тёмный шоколад.
Специи и пряности
Щепотка кардамона, красного перца или карри способны не только придать блюду вкус, но и существенно увеличить либодо того, кто это блюдо употребил. В специях и пряностях содержится целая группа витаминов, например, витамин С и Е, витамины группы В (В2, В6). Специи способны улучшить кровообращение и стимулируют приток крови к органам.
Имбирь
Имбирь согревает организм и ускоряет циркуляцию крови. Если его добавить в чай или кофе, а также в другие "тёплые" напитки и выпечку, он стимулирует потенцию.
Сельдерей
Сельдерей содержит много важных минеральных веществ, таких как калий, цинк, кальций, железо, фосфор, магний, витамин С, витамины группы В, РР, Е и провитамин А. Салат с сельдереем способен разогреть чувства до нужной температуры.
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