Продуктовым рынком Юрия Фрица заинтересовались сверхдешевый дискаунтер и интернет-магазины

В ноябре в "ВДНХ" откроется магазин компании "Холидей". Он займет около 1 тыс. кв. м.

"Это развитие формата дискаунтер, — говорит Евгений Новокрещинов, директор по развитию сети магазинов "Холидей Классик". — Будет еще дешевле, чем в "Холди-Дискаунтерах". В Барнауле работают уже три таких магазина и еще один мы открыли в Бийске. Не думаю, что магазин в "ВДНХ" будет конкурировать с рынком. Скорее дополнять его ассортимент".

Юрий Фриц,

один владельцев "Эко-ямарка "ВДНХ":

С весны этого года интерес со стороны потенциальных арендаторов стал расти. Приходят продавцы одежды, появляются новые производители продуктов. К нашему удивлению проектом заинтересовались владельцы интернет-магазинов товаров и услуг для автомобилей и автомобилистов. Предприниматели пришли к тому, что им нужно офлайн площадка для общения с покупателями. Их интересуют большие площади, но если мы решим сотрудничать с ними, то это изменит концепцию проекта, поэтому пока думаем.

Юрия Фриц констатировал, что проект по развитию торговой площадки для фермеров буксует: "Фермеры — маломобильные предприниматели. Они рады, когда к ним приезжают и покупают товар. Самим же везти его на торговую площадку им сложно".

Справка

"Эко-Ярмарка "ВДНХ" открылась в мае 2016 года на улице Взлетной. Площадь здания — 10 тысяч квадратных метров. Из них 8 предоставляются арендаторам. На 4 тысячах "квадратов" размещаются продавцы продуктов, около 3 тысяч отдано под другие группы товаров, еще 1,2 тысячи под небольшие ларьки до 5 кв. метров для мелких торговцев. Ожидалось, что проект займут продавцы фермерской продукции, а также предприниматели с закрывшихся рынков, например Старого базара. Однако долгое время значительная часть площадей пустовала.

В этом году в Барнауле открылось несколько торговых точек, где представляют фермерские продукты. Формат решил протестировать ТРЦ "Европа", которая вместо "Холидея" открыла рынок, а также "Весна". Изначально она представляла магазин "Бахетле", потом "Магнит".