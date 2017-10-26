Продюсер Пригожин заявил после ужина с Бузовой, что пойдет на ее концерт

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин после совместного ужина с актрисой Ольгой Бузовой принял решение посетить ее концерт 3 ноября, пишет ura.ru. Об этом он сообщил в Instagram.
Пригожин опубликовал снимок, который сопроводил провокационной надписью: "Мне все равно, что вы обо мне подумаете или напишите. После сегодняшнего ужина с Бузовой я иду к ней на концерт", — отметил продюсер.
Бузова вызывает большой интерес у интернет-пользователей. У нее более 10 млн подписчиков, часть из которых регулярно критикует записи ведущей телестройки "Дом-2" и певицы. Недавно в таланте Бузовой усомнился коллега Пригожина — Виктор Дробыш, заявивший, что Бузова "вредит российскому шоу-бизнесу". Правда, впоследствии Дробыш принес извинения начинающей певице.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.