Продюсер Пригожин заявил после ужина с Бузовой, что пойдет на ее концерт

Пригожин опубликовал снимок, который сопроводил провокационной надписью: "Мне все равно, что вы обо мне подумаете или напишите. После сегодняшнего ужина с Бузовой я иду к ней на концерт", — отметил продюсер.

Мне все равно,что вы обо мне подумаете или напишете. После сегодняшнего ужина с @buzova86 я иду к ней на концерт 3 ноября. #подзвукипоцелуев #ольгабузова #иосифпригожин Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) Окт 24 2017 в 2:06 PDT

Бузова вызывает большой интерес у интернет-пользователей. У нее более 10 млн подписчиков, часть из которых регулярно критикует записи ведущей телестройки "Дом-2" и певицы. Недавно в таланте Бузовой усомнился коллега Пригожина — Виктор Дробыш, заявивший, что Бузова "вредит российскому шоу-бизнесу". Правда, впоследствии Дробыш принес извинения начинающей певице.