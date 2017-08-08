Проекция в будущее.

Как сделать процедуру строительства и оформления земельных отношений при технологическом присоединении к сетям Алтайэнерго более рациональной для обеих сторон? Это волнует и энергетиков, и потребителей. Вопрос решали молодые специалисты филиала - участники открытого конкурса научных работ компании Наталья Фомина и Никита Лисицын.

Научные разработки специалистов Алтайэнерго не первый год побеждают в конкурсах МРСК Сибири. Их внедрение приносит значительный экономический эффект и ощутимую пользу в работе электросетевого комплекса. В этом году представители управления собственностью и департамента капитального строительства, двух структур, заинтересованных в отшлифовке процессов оформления земельных отношений и строительства новых ЛЭП, предложили оригинальные решения. Их признала конкурсная комиссия филиала и предстоит оценить жюри второго этапа конкурса – в МРСК Сибири.

- В энергетике наука помогает находить оптимальные решения для эффективного функционирования жизнеобеспечивающей отрасли. А нам участие в таких конкурсах к тому же помогает совершенствоваться как специалистам, – считает Наталья Фомина, главный специалист управления собственности предприятия.

- Уверен, что совместно разработанная технология улучшит работу нашего предприятия, а, значит, будет способствовать более надежному энергоснабжению потребителей, – подчеркнул Никита Лисицын, замначальника управления проектирования департамента капитального строительства Алтайэнерго.