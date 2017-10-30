Профессионалы биржевого рынка поделились опытом

На форуме начинающие и опытные инвесторы встретились с ключевыми специалистами Московской Биржи и получили ответы на вопросы по работе на биржевом рынке, о биржевых инструментах по управлению ликвидностью, нашли полезную информацию по вопросам трейдинга и инвестирования.

На выставке - ярмарке финансовых продуктов и услуг для частных инвесторов в рамках форума главный специалист сектора брокерского обслуживания Банка Акцепт Юлия Дробышева презентовала условия брокерского обслуживания в банке, консультировала заинтересованных участников об инструментах и способах предоставления прямого доступа к валютному рынку Московской бирже через систему Quik.

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.

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