Профессионалы биржевого рынка поделились опытом

14 октября 2017 года в Новосибирске состоялся II Сибирский форум биржевого и финансового рынка. Банк Акцепт представил свои продукты и услуги.
На форуме начинающие и опытные инвесторы встретились с ключевыми специалистами Московской Биржи и получили ответы на вопросы по работе на биржевом рынке, о биржевых инструментах по управлению ликвидностью, нашли полезную информацию по вопросам трейдинга и инвестирования.
На выставке - ярмарке финансовых продуктов и услуг для частных инвесторов в рамках форума главный специалист сектора брокерского обслуживания Банка Акцепт Юлия Дробышева презентовала условия брокерского обслуживания в банке, консультировала заинтересованных участников об инструментах и способах предоставления прямого доступа к валютному рынку Московской бирже через систему Quik.
ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"
Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.
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