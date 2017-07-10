Елена Маслова, редактор.

Причины могут быть самые разные. Но часто это банальное представление, что писать вот так — правильно. Канцеляризмы, шаблоны и клише — правильно. А то, как написал журналист, — это сырой, необработанный, непрофессиональный текст. И часто это представление даже не самого спикера, а, скажем, его помощника, которому, понятное дело, он доверяет куда больше, чем журналисту.

Что совсем удивительно, у некоторых спикеров есть даже "специально обученные" люди, ответственные за работу со СМИ. Они за это получают зарплату, это их прямая обязанность, это их профессия. Но и к ним не прислушиваются! Отдавая предпочтение своему суждению, что "правильно вот так". И хоть ты тресни.

Это, вообще, удивительное дело, можно сказать, тренд — нежелание прислушиваться к профессионалам. Это касается многих отраслей, предприятий и ведомств. Просто в сфере медиа и политики эта история всегда более выпуклая.

Вот в одном ведомстве работает специалист по СМИ. Много лет работает, в целом успешно: задачи организации решает, с журналистами дружит, правила игры знает назубок. Меняется руководство — и специалист начинает чувствовать себя барахлом. Нет, он не растерял компетенции, но они раздражают нового начальника, который считает, что "лучше знает". А в другом учреждении, где схожая ситуация, — и знать не хочет.

Или другая история. Руководитель топ-уровня, должность — абсолютно публичная. СМИ не терпит категорически. Он и не обязан, конечно. Журналисты — они же разные. Как и политики, впрочем. Порядочные и подленькие, профессионалы и бездари, умные и почти клинические идиоты. Но есть одна проблема. Мир сегодня устроен так, что все сражения, победы, поражения, репутации существуют в информационном пространстве, если речь идет о публичных должностях или больших деньгах. И сильный сегодня тот, кто в том числе умеет работать с этим пространством. Не подавлять его, не игнорировать, не идти у него на поводу, не лебезить перед ним, а уметь в нем жить и "дружить" с ним. Используя опыт и знания профессионалов. В том числе журналистов. Потому что хороший корреспондент и хороший руководитель всегда заставляют друг друга расти.

И, повторюсь, это касается не только сферы медиа. Профессионал в любом деле, даже если у него свое мнение и скверный характер, не навредит. Но расширит горизонты и лучше решит задачу.