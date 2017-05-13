Прогноз экспертов: россияне скоро будут платить 500 рублей за доллар

Реальный эффективный курс рубля за апрель 2017 года вырос на 2,5% к зарубежным валютам относительно предыдущего месяца, сообщается в материалах Центробанка РФ.
Но каков долгосрочный прогноз, и стоит ли опасаться девальвации рубля в ближайшем будущем? Об этом рассказали "Росбалту" эксперты.
Степан Демура,
финансовый и биржевой аналитик:
Властей никто спрашивать не будет про девальвацию. Причем здесь наши власти? У них свои хотелки и свои планы, а у рынка, у экономики — свои. Девальвация будет мощнейшая. Мой прогноз такой. На нашем рынке будет 2-3 месяца относительного затишья. Может быть, рубль даже обновит свой локальный максимум по отношению к доллару, а потом мы полетим с песнями и плясками. В 2017 году мы увидим 97 рублей за доллар. Это только начало концерта. Затем 125 рублей, а до конца 2019 года можем увидеть и 500 рублей за доллар. Многие пугают, что за доллар будут давать 70 рублей — так в этом нет ничего страшного. Это нормальная коррекция. Падают цены на нефть. Мы сейчас входим в мощнейшую рецессию, по сравнению с которой то, что было в 2007—2008 годах, — цветочки. У мировых индексов остался один небольшой поход наверх. Он может занять квартал, может — пять месяцев. А потом начнется самый мощный в истории рынков обвал со всеми вытекающими для рубля. Сейчас уже ничего нельзя сделать. Можно „поблагодарить“ госпожу Набиуллину за ее политику. Но я полон оптимизма. Этот прогноз могут посчитать пессимистичным те, кто ничего не понимает в экономике. А тот, кто в экономике понимает, может хорошо заработать.
Никита Кричевский,
доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН:
Будут ли девальвировать рубль? До тех пор, пока глава Центробанка Эльвира Набиуллина не пройдет переутверждение в Государственной думе, ни о каких колебаниях рубля можно не вспоминать. Ее кандидатуру внесли, сейчас идет согласование. Когда утвердят, тогда и можно будет какие-то изменения прогнозировать. А сегодня все тихо и спокойно, стабильно. Все направлено на поддержание крепкого курса и главное — на достижение необходимых показателей инфляции. Колебания могут быть, но только в пределах двух рублей, 57-59 рублей за доллар. А что будет после переутверждения? Думаю, что ситуация изменится в сторону ослабления.
Вадим Жартун,
директор консалтинговой компании Nova Team:
25 мая мы ожидаем очередной саммит ОПЕК, на котором будет принято решение либо о продлении ограничений на добычу нефти, либо это ограничение будет снято.
Я не вижу решимости у Центрального банка и Минфина проводить какие-то масштабные интервенции. Потому что они тоже не знают, что будет происходить. Соответственно, хотят придержать резервы. Чисто теоретически они могли бы воздействовать в достаточно широких пределах на курс рубля в течение трех месяцев, полугода, года. Но я очень сомневаюсь, что они будут это делать.
Андрей Мовчан,
руководитель экономической программы Московского центра Карнеги:
Искусственная девальвация рубля будет вряд ли возможна. У Центрального банка нет таких ресурсов, чтобы ее создать. А естественная, конечно, может быть. У нас просто некому эту девальвацию организовать. Ну, допустим, если ЦБ выйдет с какими-то безумными покупками валюты. Опять же — что такое безумные покупки валюты? Это значит, у нас рубли появятся на рынке в большом количестве. Куда сейчас эти рубли пойдут? У кого регулятор будет покупать эту валюту? Ведь перекосить банковскую валютную позицию он не может. Да и валютой сейчас никто сильно в стране не владеет. Значит, надо будет покупать ее у иностранцев. То есть Центробанк достаточно зажат. Все, что он может сделать, — это попытаться выпустить очень доходный рублевый долг в большом объеме. Условно говоря, продать его за валюту. Но эти действия требуют согласования.
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