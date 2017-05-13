Прогноз экспертов: россияне скоро будут платить 500 рублей за доллар

Властей никто спрашивать не будет про девальвацию. Причем здесь наши власти? У них свои хотелки и свои планы, а у рынка, у экономики — свои. Девальвация будет мощнейшая. Мой прогноз такой. На нашем рынке будет 2-3 месяца относительного затишья. Может быть, рубль даже обновит свой локальный максимум по отношению к доллару, а потом мы полетим с песнями и плясками. В 2017 году мы увидим 97 рублей за доллар. Это только начало концерта. Затем 125 рублей, а до конца 2019 года можем увидеть и 500 рублей за доллар. Многие пугают, что за доллар будут давать 70 рублей — так в этом нет ничего страшного. Это нормальная коррекция. Падают цены на нефть. Мы сейчас входим в мощнейшую рецессию, по сравнению с которой то, что было в 2007—2008 годах, — цветочки. У мировых индексов остался один небольшой поход наверх. Он может занять квартал, может — пять месяцев. А потом начнется самый мощный в истории рынков обвал со всеми вытекающими для рубля. Сейчас уже ничего нельзя сделать. Можно „поблагодарить“ госпожу Набиуллину за ее политику. Но я полон оптимизма. Этот прогноз могут посчитать пессимистичным те, кто ничего не понимает в экономике. А тот, кто в экономике понимает, может хорошо заработать.